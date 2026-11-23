شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية.

ويُعقد المنتدى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، لمناقشة سبل تطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتبادل الخبرات بشأن آليات توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وتتناول جلسات المنتدى عددًا من الملفات المهمة، من بينها التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والحوكمة، والتمكين الاقتصادي، إلى جانب مناقشة سبل الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، وتطوير برامج الاستجابة للأزمات والكوارث.