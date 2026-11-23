مع تكرار أعطال الأجهزة المنزلية، يبحث كثير من المواطنين عن حقوقهم القانونية والضمانات التي تحميهم من تحمل تكاليف الإصلاح المتكررة أو الاحتفاظ بأجهزة لا تعمل بكفاءة.

وفي هذا السياق، كشف المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، عن حق المستهلك في استبدال الجهاز المنزلي أو استرداد قيمته حال تكرار العطل 3 مرات خلال السنة الأولى من الشراء، موضحًا أن قيمة الجهاز المستردة بعد مرور جزء من فترة الضمان تُحدد وفقًا للقيمة السوقية، وبما يتناسب مع المدة المتبقية من الضمان.

وأوضح مبروك، خلال حديثه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن فاتورة الشراء وشهادة الضمان من أهم المستندات التي ينبغي على المواطنين الاحتفاظ بها، باعتبارهما أساسًا لإثبات حقوق المستهلك عند تعرض الأجهزة المنزلية للأعطال، والحصول على خدمات الصيانة المقررة من الشركات المنتجة.

وأشار إلى أن عدم الاحتفاظ بهذه المستندات، أو عدم إلمام المستهلك بحقوقه والتزاماته، قد يؤدي إلى صعوبة إثبات حقه أمام الشركات، ويعرقل حصوله على خدمات الصيانة والإصلاح، مؤكدًا أن المصانع والشركات تلتزم بشروط الضمان المقررة، وأن على المواطنين الاستفادة من هذه الحقوق من خلال اتباع الإجراءات الصحيحة.

حق المستهلك عند تكرار أعطال الأجهزة المنزلية

وتتيح القواعد المنظمة لحماية المستهلك، وفقًا لما أوضحه رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، إمكانية استبدال الجهاز أو استرداد قيمته عند تكرار العطل 3 مرات خلال السنة الأولى، بما يضمن عدم تحمل المواطن أعباء متكررة نتيجة استمرار وجود عيوب أو مشكلات فنية في الجهاز.

وأوضح مبروك أن استرداد قيمة الجهاز بعد انقضاء جزء من فترة الضمان لا يعني بالضرورة استعادة كامل المبلغ المدفوع، إذ يتم تحديد القيمة وفقًا لسعر الجهاز في السوق، مع مراعاة المدة التي انقضت من الضمان والمدة المتبقية منه.

وشدد على ضرورة أن يحتفظ المشتري بفاتورة الشراء وشهادة الضمان منذ إتمام عملية الشراء، وألا يتخلص منهما طوال فترة الضمان، حتى يتمكن من إثبات تاريخ الشراء والرجوع إلى الشركة أو مركز الخدمة المختص حال ظهور أي عطل.

تحذير من مراكز صيانة الأجهزة المنزلية الوهمية

وفي سياق متصل، حذر رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية من التعامل مع مراكز الصيانة غير المعتمدة، التي تروج لخدماتها باعتبارها تابعة للشركات المنتجة أو وكلائها الرسميين، رغم عدم وجود صلة رسمية بينها وبين تلك الشركات.

وأشار إلى أن بعض الجهات تعلن عبر قنوات تلفزيونية عن تقديم خدمات صيانة لعدد كبير من العلامات التجارية، وتدعي أنها مراكز أو وكلاء معتمدون، وهو ما يستدعي التأكد من حقيقة تبعيتها قبل تسليم الأجهزة إليها أو دفع مقابل مادي نظير خدماتها.

وأكد أهمية التحقق من اعتماد مركز الصيانة والتواصل مع الشركة المنتجة أو الوكيل الرسمي للتأكد من الجهات المخولة بإجراء الإصلاحات، محذرًا من أن التعامل مع مراكز غير معتمدة قد يعرض المستهلك لمشكلات إضافية، فضلًا عن صعوبة الرجوع إلى الشركة في حالة حدوث تلفيات أو أعطال جديدة.

كيف تحافظ على حقوقك عند شراء الأجهزة الكهربائية؟

ودعا مبروك المواطنين إلى الاهتمام بمعرفة شروط الضمان قبل شراء الأجهزة المنزلية، والاحتفاظ بجميع المستندات المرتبطة بعملية الشراء، والتوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة عند ظهور أي مشكلة فنية، بدلًا من الاستعانة بجهات غير موثوقة.

ولفت إلى أن الشركات الرسمية تحرص على حل مشكلات العملاء والحفاظ على سمعتها في السوق، مشددًا على أن وعي المستهلك بحقوقه والتزاماته يمثل عاملًا أساسيًا في ضمان حصوله على الخدمة المستحقة، سواء في الصيانة أو الاستبدال أو استرداد القيمة وفقًا للشروط المنظمة.