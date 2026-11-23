استقبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،رئيس وزراء جمهورية العراق بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات بين البلدين .

كما بدأت منذ قليل اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يشهدان مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن حضور منتدى لرجال الأعمال من الجانبين؛ لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية لديهما.

وتأتي هذه الزيارة سعيًا من جانب البلدين إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وصولاً إلى تعميق الشراكة بين البلدين الشقيقين.

وكان استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، دولة/ علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في مُستهل زيارته الرسمية إلى مصر.