استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبدالله، اليوم / الاثنين/ رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف والسيدة الأولى زيروات ميرضيائيف، لدى وصولهما إلى المملكة في زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والتعليم والصحة والثقافة.

تأتي الزيارة استكمالا لمسار تطوير العلاقات الأردنية الأوزبكية الذي شهد انطلاقة جديدة عقب زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أوزبكستان في أغسطس 2025، والتي أسست لمرحلة متقدمة من التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع 17 مذكرة تفاهم واتفاقية بحضور العاهل الأردني والرئيس الأوزبكي، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير التعاون في مختلف القطاعات.

وعلى صعيد العلاقات التجارية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وأوزبكستان نحو 44.57 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني، فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى أوزبكستان 1.97 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 42.60 مليون دولار، ليسجل الميزان التجاري عجزا أردنيا بنحو 40.6 مليون دولار. وتتصدر المنتجات الصيدلانية والأدوية قائمة الصادرات الأردنية إلى أوزبكستان، فيما تأتي المواد الغذائية في مقدمة الواردات منها.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، عقدت اللجنة الأردنية الأوزبكية المشتركة دورتها الأولى في أبريل 2026، عقب توقيع اتفاقية إنشائها خلال زيارة الملك إلى أوزبكستان في أغسطس 2025، حيث بحثت سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها، كما اختتمت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين.

وشهدت الفترة الماضية تبادلا للزيارات بين الوفود الفنية من الجانبين لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم العالي والتبادل الثقافي والزراعة.

وفي مجال التعليم، استضافت العاصمة الأوزبكية طشقند منتدى التعليم العالي الأردني الأوزبكي خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وممثلين عن 16 جامعة أردنية، بواقع 8 جامعات حكومية و8 جامعات خاصة، لبحث التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي وتنمية المهارات، وأسفر المنتدى عن توقيع أكثر من 65 مذكرة تفاهم بين الجامعات في البلدين.

وعلى صعيد التعاون السياحي والنقل الجوي، ارتفع عدد الزوار الأوزبكيين إلى الأردن من 2818 زائرا عام 2024 إلى 7072 زائرا عام 2025، فيما بلغ عددهم 3409 زوار حتى أكتوبر 2026. كما أطلقت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في يوليو الماضي خطا جويا مباشرا بين عمان وطشقند بواقع رحلتين أسبوعيا، فضلا عن إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية منذ 25 سبتمبر 2025.

وفي مجال التعاون العلمي، وقع مركز السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط «سيسامي» مذكرة تفاهم مع أكاديمية العلوم الأوزبكية في يونيو 2026، كما تقدمت أوزبكستان في 17 نوفمبر الجاري بطلب رسمي للانضمام إلى المركز بصفة عضو مشارك، على أن يخضع الطلب لموافقة مجلس المركز خلال اجتماعه المقرر يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الأردني الأوزبكي 2026، بمشاركة أكثر من 250 ممثلا عن نحو 150 شركة، منها 90 شركة أردنية و60 شركة أوزبكية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، وزيادة الصادرات الأردنية إلى أوزبكستان، واستقطاب الاستثمارات الأوزبكية إلى المملكة.

ويركز المنتدى على استكشاف فرص التعاون والشراكة في 8 قطاعات رئيسية، تشمل التعدين والمنسوجات والصناعات الدوائية والكيماوية والتحويلية والزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات الدفاعية، إلى جانب استعراض فرص الشراكة بين 60 شركة من البلدين، بواقع 30 شركة من كل جانب، فيما يضم معرض المنتجات المصاحب منتجات 27 شركة أردنية و16 شركة أوزبكية.