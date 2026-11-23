عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضورعدد من القيادات التنفيذية، لبحث طلبات الأهالي والتعامل معها بما يحقق استجابات سريعة وفعالة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ باهتمام إلى مطالب المواطنين، وناقش كل حالة على حدة، مؤكدًا أن المحافظة تضع احتياجات الأهالي في صدارة أولوياتها، وتحرص على تقديم الدعم اللازم والتعامل مع المشكلات بصورة عملية، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد اللقاء اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية استجابةً لمطالب المواطنين، تضمنت أوجهًا متنوعة من الدعم الاجتماعي والمعيشي، مع التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ الإجراءات لضمان سرعة تقديم الخدمات المطلوبة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، باعتبارها وسيلة مباشرة للتعرف على احتياجاتهم والاستماع إلى مشكلاتهم، مشددًا على ضرورة سرعة فحص الطلبات والتعامل معها بجدية ومسؤولية، وتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لأهالينا في مختلف مراكز ومدن المحافظة.