بدأ اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، التنفيذ الفعلي لمبادرة «نقطة مياه تساوي حياة»، بتركيب القطع الموفرة للمياه داخل مبنى ديوان عام المحافظة، لتكون البداية من مقر الجهاز التنفيذي، تمهيدًا لاستمرار أعمال التركيب بجميع الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف ترشيد استهلاك المياه والحد من إهدارها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن بدء التنفيذ من ديوان عام المحافظة يعكس حرص المحافظة على أن تكون مؤسساتها نموذجًا عمليًا في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى استمرار تركيب القطع الموفرة بكافة الجهات والمؤسسات وفقًا للحصر الذي تم إعداده، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية. وأضاف أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة، تبدأ من كل فرد داخل بيته ومقر عمله، وأن كل نقطة مياه يتم توفيرها تمثل مكسبًا حقيقيًا نحافظ به على مواردنا وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن كل مواطن شريك أساسي في نجاح هذه الجهود.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن أعمال تركيب القطع الموفرة تسير بالتوازي مع حملة توعية كبرى بمشاركة كافة الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تستهدف الوصول إلى العاملين والمترددين على المؤسسات الحكومية والمواطنين في مختلف المراكز والمدن، من خلال نشر رسائل توعوية وممارسات يومية بسيطة تساعد على ترشيد الاستهلاك، والتعريف بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ عليها، بما يسهم في تحويل الترشيد من مجرد توجيهات إلى ثقافة مجتمعية وسلوك يومي وأسلوب حياة.

رفع كفاءة الخدمات

وشدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على استمرار متابعة أعمال تركيب القطع الموفرة والتوسع في تطبيقها بجميع مؤسسات المحافظة، مع تكثيف جهود التوعية لضمان مشاركة الجميع في تحقيق أهداف المبادرة، مؤكدًا أن حماية كل نقطة مياه هي حماية لمستقبلنا، وأن نجاح المبادرة يتحقق بتكامل العمل التنفيذي مع وعي المواطن ومشاركته الإيجابية.