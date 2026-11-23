عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة الاهتمام، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية بدأت من 5 نوفمبر 2026، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، ليصبح أمام المواطنين فرصة جديدة لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

لكن مع استمرار تلقي الطلبات وفحص الملفات، يظل السؤال الأهم لدى أصحاب العقارات المخالفة: هل يؤدي انتهاء المهلة إلى عودة قرارات الإزالة؟ وما الموقف القانوني للطلبات التي تقدم أصحابها بها ولم يصدر بشأنها قرار نهائي؟

مد مهلة التصالح حتى مايو 2027

تنص المادة السادسة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع منح رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، سلطة مد المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

واستنادًا إلى هذا النص، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026 بمد مدة تقديم الطلبات 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يعني استمرار استقبال الطلبات خلال الفترة الجديدة، وعدم صحة التعامل مع المهلة السابقة باعتبارها نهاية نهائية لفرصة التصالح.

هل تعود قرارات الإزالة بمجرد انتهاء المهلة؟

لا يعني انتهاء فترة تقديم الطلبات وحده صدور قرار إزالة تلقائي لكل عقار مخالف، وإنما يتحدد الموقف القانوني وفقًا لحالة العقار، وما إذا كان صاحبه تقدم بطلب تصالح مستوفٍ للإجراءات، وما انتهت إليه اللجان المختصة.

وتنظم المادة السادسة من القانون أثر تقديم شهادة تفيد تسجيل طلب التصالح، إذ يترتب على تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك إلى حين البت فيه أو في التظلم.

أما المادة الثانية عشرة، فقد حددت الحالات التي يصدر فيها قرار مسبب برفض التصالح أو اعتبار قرار القبول كأن لم يكن، ومن بينها رفض اللجنة للطلب وفوات مواعيد التظلم أو تأييد الرفض، وعدم سداد مقابل التصالح في المواعيد المقررة، والتقاعس عن سداد قسطين، أو ثبوت عدم صحة البيانات والمستندات.

وفي هذه الحالات، ينص القانون على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء، مع استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفة.

مصير الطلبات التي لم يُبت فيها

لم يترك القانون الطلبات القديمة التي لم يتم الفصل فيها دون معالجة؛ إذ نصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 على إحالة طلبات التصالح والتظلمات المقدمة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا للقانون الجديد.

وأكد النص عدم مطالبة أصحاب هذه الطلبات بسداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح إذا سبق سدادها، مع تطبيق الأسعار التي سبق إقرارها وفقًا للقانون القديم وما طرأ عليها من تخفيضات، واستمرار وقف الدعاوى والأحكام والإجراءات المتعلقة بالمخالفة حتى الفصل في الطلب أو التظلم.

كما ألزمت المادة السابعة اللجان المختصة بمراجعة المستندات والتقارير الهندسية والتحقق من اشتراطات السلامة، ونصت على الانتهاء من أعمال اللجنة خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، مع مراعاة أن اللجنة لا تنهي أعمالها إلا بعد فحص جميع الطلبات المقدمة خلال المدة القانونية.

متى يصبح التصالح نهائيًا؟

وفقًا للمادة التاسعة من القانون، يصدر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع من السلطة المختصة بعد موافقة اللجنة الفنية، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حال صدور حكم بات.

ويعتبر قرار القبول بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية، لكنه لا يمتد إلى أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب، كما لا يخل بحقوق الملكية أو المستحقات الأخرى للدولة.