انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، المستوى الذي ظهر به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهته أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي شهد تراجعًا واضحًا في أداء الفريق الأحمر، وفقًا لتقييم حازم إمام.

وقال حازم إمام، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، إن الأهلي قدم واحدة من أسوأ مبارياته، مشيرًا إلى ضعف رد فعل اللاعبين خلال المواجهة، وعدم ظهور الفريق بالشكل المنتظر.

وأضاف أن الأهلي كان يعاني بدنيًا، ولم يظهر لاعبوه بالشكل المطلوب، موضحًا أن الفريق لم يقدم ضغطًا جيدًا خلال الربع ساعة الأولى، وظهر عليه الخوف داخل الملعب.

وأشاد نجم الزمالك السابق بعمل موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، مؤكدًا أنه أدار المباراة بشكل مميز، ونجح في منح لاعبيه راحة نفسية انعكست على أدائهم خلال اللقاء.

وتطرق حازم إمام إلى الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قائلًا إنه قد يكون مدربًا جيدًا، لكنه لا يمتلك الشخصية التي تتناسب مع النادي الأهلي.