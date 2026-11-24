أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر للسودان الشقيق، مشددًا على التزام مصر بدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان، ورفضها وإدانتها أي محاولات تستهدف النيل من أمنه أو من مؤسساته الوطنية، مشيرًا في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها مصر للدفع بحل سياسي للأزمة الحالية ووقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم / الثلاثاء /، الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن رئيس الوزراء السوداني سلم السيد الرئيس رسالة موجهة لسيادته من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، تضمنت التأكيد على خصوصية العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطلع الجانب السوداني لمواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك، كما نقل رئيس الوزراء السوداني للسيد الرئيس تحيات وتقدير البرهان، مشيراً إلى أن السودان يرى في شخص الرئيس السيسي القائد الحكيم الصبور الشجاع، وأن السودان - قيادة وحكومة وشعبًا - يكن كل التقدير والامتنان لمصر وقيادتها على إثر العلاقات القوية التاريخية بين البلدين، وبسبب الدعم الذي تقدمه مصر للسودان في أزمته الراهنة.

ولفت السفير محمد الشناوي، إلى أن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى بلده الثاني مصر، وطلب نقل تحيات سيادته إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح البرهان، مؤكدًا محورية العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والسودان، ومشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما أكد السيد الرئيس دعم مصر للسودان الشقيق، مشددًا على التزام مصر بدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان، ورفضها وإدانتها أي محاولات تستهدف النيل من أمنه أو من مؤسساته الوطنية، ومنوها في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها مصر للدفع بحل سياسي للأزمة الحالية ووقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان الشقيق، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء السوداني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب السوداني أكد على تعويلهم الكامل على مصر، وذلك في إطار جهود التعافي وإعادة إعمار السودان، مع الاستفادة في هذا الخصوص من خبرات الشركات المصرية في المجالات المختلفة، بما في ذلك مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء السوداني أكد على أهمية دعم مصر لاستعادة دور السودان بالاتحاد الإفريقي، وكذا دعمها لعملية الحوار السوداني - السوداني الذي سوف ينطلق في الخرطوم، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن هذه العملية لن تستثني أحداً.

وجدد رئيس الوزراء السوداني توجيه الشكر لمصر، قيادةً وشعبًا، على حسن المعاملة التي يلقاها المواطنون السودانيون في مصر، وفي هذا السياق، واستجابة لطلب الجانب السوداني، وجه السيد الرئيس بالنظر إيجابًا في أوضاع ملف المسجونين والمحتجزين السودانيين في مصر وإمكانية استكمال مدة عقوباتهم في السودان، وذلك طبقًا للقواعد والقوانين ذات الصلة.