أكد وزير العمل حسن رداد أن دمج اعتبارات التشغيل والعمل اللائق في صياغة وتنفيذ سياسات التجارة والاستثمار أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحولات التكنولوجية ومتطلبات الاستدامة، مشددًا على أن نجاح السياسات التجارية والاستثمارية لا يُقاس فقط بحجم الصادرات أو تدفقات رؤوس الأموال، وإنما بقدرتها على توليد فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتوفير بيئة عمل لائقة، وتنمية مهارات القوى العاملة، وتعزيز قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية الثالثة لتبادل المعرفة، ضمن برنامج «دمج التوظيف في التجارة والاستثمار "METI"»، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية ILO ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي وشركاء البرنامج، وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بالدول المشاركة.

وقال الوزير إن انعقاد الورشة يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية بناء سياسات اقتصادية أكثر تكاملًا، لا تقتصر على زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتوسيع حركة التجارة، وإنما تمتد آثارها إلى تحسين جودة فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستويات الإنتاجية، وتحقيق الاستفادة العادلة من ثمار التنمية...وأوضح أن التجارة والاستثمار والتشغيل حلقات مترابطة في منظومة اقتصادية واحدة، وأن دمج اعتبارات العمالة في السياسات التجارية والاستثمارية يمثل توجهًا مهمًا، خاصة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، التي تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها البشرية والإنتاجية، بما يتطلب سياسات متوازنة تربط بين تشجيع الاستثمار وتنمية القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءة العمالة وتوسيع فرص التشغيل أمام الشباب.

وأكد رداد أن الدولة المصرية تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد أهم مقومات بناء اقتصاد قوي وتنافسي، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل على دعم سياسات التشغيل والتدريب والتأهيل المهني، وتعزيز علاقات العمل المتوازنة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لأطراف العملية الإنتاجية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية...وأضاف أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يمثل ركيزة أساسية لصياغة سياسات عمل فعالة وقابلة للتطبيق، وأن إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في مناقشة القرارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يعزز فرص نجاحها ويضمن مراعاة آثارها على سوق العمل، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل أحد الأطر التشريعية الداعمة لتطوير علاقات العمل وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج وتعزيز بيئة عمل مستقرة تشجع على الاستثمار والإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال العام الجاري، وتعمل حاليًا على إعداد خطتها التنفيذية بالتشارك مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافها وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة، في إطار توجه الدولة نحو دمج سياسات التشغيل في منظومة الاستثمار والتجارة...وشدد على أهمية مواءمة برامج التدريب المهني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وربط مخرجات التدريب بالفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في سد فجوات المهارات، وتأهيل الكوادر التي تحتاج إليها سوق العمل، ورفع إنتاجية العامل، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والمنافسة.

وثمّن رداد أهمية برنامج METI، الذي تتولى منظمة العمل الدولية تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لما يتبناه من نهج متكامل يجمع بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويعمل على تحويل المعرفة والأدلة والتجارب العملية إلى توصيات قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن تبادل الخبرات بين الدول والتعرف على الممارسات الجيدة في ربط التوسع التجاري والاستثماري بخلق فرص العمل اللائق يمثلان قيمة مهمة للتعاون الإقليمي...ولفت إلى أهمية مناقشة تجارب الشركات الموجهة للتصدير واستراتيجياتها في التوسع والاستثمار، وما يترتب عليها من آثار على العمالة، باعتبارها مدخلًا عمليًا لفهم العلاقة بين القرارات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال الورشة في تعزيز التنسيق بين سياسات التجارة والاستثمار والتشغيل، والتوسع في خلق فرص العمل اللائقة من خلال الاستثمارات المنتجة والأنشطة الموجهة للتصدير، وتطوير المهارات ورفع إنتاجية القوى العاملة، والاستفادة من التجارب الناجحة في إعداد خطط عمل وطنية قابلة للتنفيذ، ودعم التكامل الإقليمي بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور فريدريك لابير، مدير فريق الدعم الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، أن مسؤولية خلق المزيد من فرص العمل الأفضل لا تقع على عاتق المؤسسات المعنية بسوق العمل وحدها، إذ تتأثر نتائج التشغيل بمجموعة أوسع من السياسات تشمل التجارة والاستثمار وتنمية المنشآت وتطوير المهارات.

وأوضح لابير أن القضية لا تقتصر على زيادة حجم التجارة والاستثمار، بل تتعلق بكيفية ترجمة الفرص التي يتيحها هذان المجالان إلى فرص عمل منتجة ولائقة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي يؤدي دورًا مهمًا في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، من خلال تعزيز الثقة وإدارة التغيير وصياغة سياسات تجمع بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية...وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا التزام المنظمة بمواصلة دعم أطرافها الثلاثة في النهوض بسياسات تضع التشغيل في صميم أولوياتها، وتعزز العمالة المنتجة والعمل اللائق.