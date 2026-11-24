أعلنت المحكمة الرياضية تتويج منتخب السنغال رسمياً بلقب كأس الأمم الإفريقية، وذلك وفق ما نشرته ريهام حمدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»:

«عاجل ورسمياً | المحكمة الرياضية تُعلن تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية»

حيث ان في قرار رسمي وعاجل، أعلنت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بسحب اللقب من أسود التيرانجا ومنحه للمنتخب المغربي.

وقررت المحكمة الرياضية إلغاء حكم لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي، والذي كان قد اعتبر منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية، واحتسب النتيجة لصالح المغرب بثلاثة أهداف دون مقابل.

كما أكد قرار المحكمة إعادة العمل بقرار لجنة الانضباط، والاعتراف بنتيجة المباراة النهائية التي انتهت بفوز السنغال على المغرب بهدف دون رد، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وتعود الأزمة إلى المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين بالمغرب، وشهدت اعتراض لاعبي السنغال على احتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، ومغادرة اللاعبين أرض الملعب لفترة من الوقت، قبل العودة واستكمال اللقاء