أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المرحلة الثانية من دورة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بمسجد موسى بن نصير بمدينة نصر، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس.

المرحلة الثانية من دورة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتوسيع نطاق تعليم اللغة العربية، ودعم الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتمكينهم من اكتساب مهاراتها واستخدامها في حياتهم اليومية ومساراتهم العلمية.

وتركز المرحلة الثانية على تنمية المهارات اللغوية الأساسية الأربع: الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، من خلال منهج تعليمي يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، ويراعي تفاوت المستويات اللغوية بين الدارسين، بما يتيح لكل متعلم تطوير قدراته وفق مستواه، واكتساب أدوات التواصل باللغة العربية بفاعلية.

ويمثل إطلاق هذه المرحلة امتدادًا لجهود المجلس في تطوير برامجه التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بها، وإتاحة مسارات متخصصة لتعليم العربية لغير الناطقين بها، بما يعزز مكانة مصر بوصفها منارة للعلم والثقافة، ومركزًا لنشر اللغة العربية وعلومها.

ولا تقتصر رسالة هذه البرامج على تعليم المهارات اللغوية، بل تمتد إلى التعريف بالثقافة العربية والإسلامية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الحوار الحضاري والإنساني، بما يوطد جسور التواصل بين مصر وشعوب العالم.