نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد مهرجانًا رياضيًا لذوي الهمم والقدرات بمركز الداخلة، بمشاركة 20 شابًا، وذلك بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، في إطار جهود دعم المشاركة الرياضية وتعزيز الدمج المجتمعي.

بمشاركة ذوي الهمم

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أن المهرجان نظمه مركز شباب عين القضا والرخا بقطاع الداخلة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير إدارة شباب الداخلة، وشهد مشاركة وتفاعلًا من ذوي الهمم والقدرات، بما يعكس أهمية الأنشطة الرياضية في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ويهدف المهرجان إلى إتاحة الفرصة أمام ذوي الهمم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، إلى جانب توفير بيئة داعمة تضمن دمجهم بصورة فعالة في مختلف الأنشطة.

ويأتي تنظيم المهرجان تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.