أعلنت محافظة الوادي الجديد، الاستجابة الفورية لشكاوى عدد من أهالي مدينة الفرافرة، بشأن الإجراءات المتخذة حيال الأراضي المقام عليها مبانٍ دون ترخيص، ومطالبات المواطنين.

دراسة الموقف وبحث أوضاع الأسر المتضررة

وأوضحت المحافظة أن حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، كلفت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بسرعة دراسة الموقف وبحث أوضاع الأسر المتضررة، حيث تبين أن الأراضي محل الشكوى تقع ضمن أملاك الدولة، فضلًا عن وجود مبانٍ مقامة دون ترخيص.

ووجهت محافظ الوادي الجديد بوقف أي إجراءات مقررة حيال تلك الحالات، ومنح المواطنين مهلة للتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفقًا للأطر القانونية المنظمة، وذلك من خلال المنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي الدولة.

وأكدت المحافظة أن إجراءات تقنين الأوضاع ستتم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية.