أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية يتراوح بين 62.5 و63 جيجاوات، موضحًا أن تطوير منظومة الطاقة في مصر لا يقتصر على إضافة قدرات توليد جديدة، وإنما يتطلب بالتوازي تطوير الشبكة الكهربائية لضمان استيعاب القدرات المتاحة دون حدوث اختناقات، وتوفير التوصيلات والاحتياطيات اللازمة لكل منطقة بما يضمن كفاءة الشبكة واستقرارها.

خريطة قدرات الكهرباء في مصر

وأوضح عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، أن مصر تمتلك نحو 50 جيجاوات من قدرات التوليد المعتمدة على الوقود الأحفوري، إلى جانب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن محطات التوليد التقليدية تضم توربينات غازية وبخارية وأنظمة الدورة المركبة، موضحًا أن محطات الدورة المركبة تستفيد من حرارة العادم الناتجة عن تشغيل التوربينات الغازية لإنتاج البخار وتشغيل توربينات إضافية، بما يرفع كفاءة إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن القدرات المعتمدة على الوقود الأحفوري تضم نحو 240 توربينة موزعة على أكثر من 70 محطة، فيما تبلغ قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 10 جيجاوات، وتتوزع بين نحو 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وأكثر من 3.6 جيجاوات من طاقة الرياح.

وأوضح عصمت أن قدرات البطاريات تتجاوز 1.5 جيجاوات، بينما تتراوح قدرات الطاقة الكهرومائية بين 2.5 و2.8 جيجاوات.

ولفت إلى أن الأحمال الكهربائية الحالية تبلغ نحو 31 جيجاوات، فيما يصل الفارق بين أحمال الصيف والشتاء إلى نحو 9 جيجاوات، مشيرًا إلى أن استخدام أجهزة التكييف وارتفاع معدلات الاستهلاك المنزلي يسهمان في زيادة الأحمال خلال فترات الذروة.