كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تمتلك مناطق واعدة لإنتاج اليورانيوم، مشيرًا إلى أن الكميات التقديرية المتاحة تضع مصر ضمن أوائل الدول المنتجة لهذا المعدن، في ظل التوجه لتعزيز أعمال الاستكشاف والاستفادة من الثروات المعدنية.

تعاون مع الصين وروسيا لاستخلاص معادن نادرة من فوسفات أبو طرطور

وأوضح عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، أن هناك توجيهات رئاسية ببذل مزيد من الجهود لاستكشاف معدن الثوريوم، إلى جانب العمل على استخراج اليورانيوم المصاحب لعمليات تصنيع الفوسفات، بما يدعم تنويع مصادر الخامات الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأضاف أن فوسفات أبو طرطور يحتوي على عناصر أرضية نادرة يمكن استخلاصها، لافتًا إلى وجود تعاون مع الصين وروسيا لتطوير تقنيات استخراج هذه المعادن، مع إمكانية استخلاص ما بين 4 و6 عناصر من العناصر الأرضية النادرة.

وأشار وزير الكهرباء إلى وجود توجيهات رئاسية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصناعية الناتجة عن محطة الضبعة النووية، موضحًا أن العمل يشمل التعامل مع المواد المشعة وتطوير الأبحاث الخاصة بتطهير المخلفات الصناعية، من خلال استخدام تقنيات غسل المواد لإزالة الملوثات.

وفيما يتعلق بالمفاعلات البحثية، أوضح عصمت أن مصر تمتلك مفاعلين في منطقة أنشاص، أحدهما مفاعل قديم أنشأه الجانب الروسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، ويعمل حاليًا أحد المفاعلين.

وأضاف أن الوزارة تتفاوض مع الجانب الروسي لتطوير المفاعل البحثي وإعادة تشغيله، بما يعزز قدرات مصر في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في تشخيص الأمراض والأورام، فضلًا عن إتاحة إجراء الأبحاث العلمية على المواد والأحجار.

وأكد أن المفاعل البحثي يمثل قيمة كبيرة، خاصة في المجال الطبي، نظرًا لدوره في إنتاج النظائر المشعة التي تسهم في دعم عمليات التشخيص الطبي وتطوير الأبحاث العلمية.