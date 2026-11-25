قدم السفير محمد الحلواني، أوراق اعتماده إلى الفريق أول هورتا إنتا، الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بيساو، كسفير لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية غينيا بيساو، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة بيساو.

ونقل السفير محمد الحلواني، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بيساو، وتمنياته لجمهورية غينيا بيساو، حكومة وشعبا، بدوام التقدم والازدهار.

وأكد الحرص على تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ومن جانبه، رحب رئيس الجمهورية الانتقالي بالسفير المصري الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.