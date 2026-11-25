تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 14 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، بنطاق محافظتى الأقصر وأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن الأقصر وأسوان قيام 7 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظات “سوهاج، وأسيوط، وأسوان، والأقصر”، بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر.

تم استهداف المذكورين وضبطهم بنطاق محافظتى الأقصر وأسوان، وضبط بحوزتهم “أكثر من 14 ألف لتر مواد بترولية (سولار) - 4 سيارات”.

بمواجهتهم، اعترفوا بتجميعهم المواد البترولية من محطات وقود مختلفة من محافظات الوجه القبلى بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.