شهد حزب التجمع ، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة من الانسحابات من الترشح على منصب رئيس حزب التجمع في المؤتمر العام التاسع للحزب ، والمقرر عقده يوم السبت القادم الموافق 28 نوفمبر.

البداية كانت مع النائب أحمد بلال ، المرشح لرئاسة حزب التجمع والذي أعلن انسحابه رسميا من انتخابات رئاسة حزب التجمع.

وقال بلال ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”: حرصًا على الحزب ووحدته.. خارج السباق وخارج المشهد الانتخابي بالكامل، وأتمنى التوفيق للتجمع وقيادته في مؤتمره العام التاسع.

وبعد ذلك أعلن هلال الدندراوي ، المرشح على منصب رئيس حزب التجمع أمس الثلاثاء انسحابه من الترشح على منصب رئيس حزب التجمع في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وقال الدندراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه انسحب من الترشح على منصب رئيس حزب التجمع في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع ، نظرا لظروف مرضية ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يخوض انتخابات رئاسة حزب التجمع حتى النهاية.

وأكد أنه قرر عدم استكمال الترشح على رئاسة حزب التجمع نظرا لإجراء عملية على عينه وتعدى سن السبعين ، وقرر بداخله أنه لن يترشح حفاظا على سمعته.

وأصدر هلال الدندراوي منذ قليل بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” قال فيه : إلى الزملاء الأعزاء أعضاء مؤتمرنا العام لحزبنا المناضل المحترم ، اتقدم لكم باعتذاري عن مواصلة خوض السباق الانتخابى لنيل شرف رئاسة حزبنا العريق لظروف طارئة تحتم على شخصى الاعتذار مع كامل تقديرى لكل من دعمنى لنيل شرف ترشحى لقيادة التجمع ..

مع تمنياتى بالتوفيق امن واصل السباق للحصول على ثقة مرتمرنا العام القادم".

“ونهاية عاش التجمع بمؤتمره العام وأعضاءه وقياداته الوطنية المخلصة وسنظل جنودا أوفياء لهذا الحزب الذى نشرف جميعا بالإنتماء اليه”.....هلال الدندراوى

وبعد انسحاب كلا من أحمد بلال وهلال الدندراوي من انتخابات رئاسة حزب التجمع أصبحت المنافسة على رئاسة حزب التجمع تحتدم بين النائب عاطف المغاوري ، ومحمد سعيد ، الأمين العام لحزب التجمع.