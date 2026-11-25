تقدم النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن الأعباء المالية والإجراءات المرتبطة بدخول الهواتف المحمولة بصحبة المصريين المقيمين بالخارج.

وطالب بإقرار إعفاء دائم لهاتف شخصي واحد على الأقل لكل مصري مغترب، بما يضمن حقه في استخدام هاتفه خلال زياراته المتكررة إلى أرض الوطن دون رسوم أو إجراءات إضافية.

وأشار التلواني، إلى أن هناك حالة من الاستياء بين عدد من المصريين بالخارج بسبب عدم التمييز الواضح بين الهواتف الشخصية التي يصطحبها المغتربون لاستخدامهم اليومي، والأجهزة التي تدخل البلاد بغرض الاتجار.

وأوضح أنه خلال لقاءات جمعته مع عدد من أبناء الجاليات المصرية في بعض الدول، تركزت المطالب في ضرورة الإعفاء الشخصي لهاتف محمول، باعتبارهم حق لهم، لاسيما في ظل ما يقومون به من دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات الدولارية التي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وقال عضو مجلس النواب: الهاتف الشخصي ليس سلعة تجارية، والمواطن قد يضطر إلى استبداله نتيجة التلف أو انتهاء عمره الافتراضي، دون أن يكون ذلك ممارسة لنشاط استيرادي.

وطالب إسلام التلواني، بوضع آلية واضحة تتيح إعفاء هاتف شخصي للمصري المقيم بالخارج، مع السماح باستبداله عند الحاجة وفق ضوابط محددة، إلى جانب تبسيط إجراءات إثبات الإقامة بالخارج وربطها بمنظومة إلكترونية تمنع تكرار الإجراءات والأعباء المالية مع كل زيارة.

وشدد التلواني، على ضرورة تحقيق التوازن بين جهود الدولة لمكافحة تهريب الهواتف، وحماية الصناعة المحلية، وبين الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: التيسير على المصريين بالخارج، يعزز ارتباطهم بوطنهم ويخفف الأعباء عنهم، دون فتح الباب أمام استغلال الإعفاءات لأغراض تجارية.