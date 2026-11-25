أثار استطلاع رأي غير رسمي أُجري داخل ورشة صيانة سيارات عائلية في مدينة ميدلتون بولاية ويسكونسن الأمريكية تفاعلًا واسعًا، بعدما أجمع العاملون فيها على رفض شراء أي سيارة مستعملة من علامة «جيب» الأمريكية، في موقف يعكس واقع الأعطال اليومية التي يواجهها الفنيون في الورش.

ووفقًا لموقع أوتو بلوج، شارك في الاستطلاع 6 من أفراد طاقم العمل، حيث رفض 5 منهم الفكرة تمامًا وبشكل قاطع، بل ذهب اثنان منهم إلى القول إن الحصول على سيارة «جيب» جديدة كليًا لن يغير رأيهما.

في المقابل، وضعت المشاركة السادسة استثناءً وحيدًا يتمثل في التفكير بشراء طرازات «جيب» المصنعة قبل عام 2005 فقط، وهو ما يتقاطع بشكل مباشر مع نتائج كبرى دراسات الاعتمادية والموثوقية في الولايات المتحدة.

ترتيب «جيب» في دراسات اعتمادية السيارات المستعملة لعام 2026

تدعم الأرقام الصادرة عن المؤسسات البحثية المستقلة تحفظات الميكانيكيين؛ إذ احتلت علامة «جيب» المركز الخامس والعشرين من أصل 26 علامة تجارية في دراسة الاعتمادية للسيارات المستعملة، متفوقةً فقط على «تسلا» التي تذيلت القائمة.

واستندت الدراسة إلى استطلاع آراء أكثر من 140 ألف مالك لسيارات من موديلات عام 2016 وحتى 2021، حيث سجلت «جيب» 32 نقطة فقط، متأخرةً عن علامات أمريكية شقيقة ومنافسة مثل «جي إم سي» التي حصدت 37 نقطة، و«كرايسلر» بـ 36 نقطة، و«رام» بـ 35 نقطة، في حين تصدرت «لكزس» القائمة بـ 77 نقطة، تلتها «تويوتا» بـ 73 نقطة، ثم «مازدا» بـ 58 نقطة.

كما جاءت نتائج دراسة الاعتمادية الأمريكية لعام 2026، التي شملت آراء 33,268 مالكًا أصليًا لسيارات موديل 2023 بعد 3 سنوات من الاستخدام، لتضع «جيب» في مرتبة متأخرة بمعدل 267 مشكلة لكل 100 سيارة.

ووضع هذا المعدل العلامة الأمريكية بين «أودي» بـ 244 مشكلة و«لاند روفر» بـ 274 مشكلة لكل 100 سيارة، بينما حلت «فولكس فاجن» في المركز الأخير بـ 301 مشكلة، وتصدرت «لكزس» مجددًا بأقل معدل أعطال بلغ 151 مشكلة لكل 100 سيارة.

سر تفضيل طرازات «جيب» المصنعة قبل عام 2005

يرتبط الاستثناء الذي أشارت إليه إحدى الفنيات بشأن موديلات ما قبل عام 2005 بتحول هندسي جوهري شهدته سيارات «جيب» في تلك الفترة؛ حيث استغنت الشركة في طراز «جراند شيروكي» موديل 2005 عن محركها الأسطوري سداسي الأسطوانات المستقيم سعة 4.0 لتر ذي الجذور العريقة، واستبدلته بمحرك سداسي الأسطوانات على شكل حرف في سعة 3.7 لتر.

ويعرف محرك الـ 4.0 لتر القديم ببساطته الميكانيكية ومتانته الاستثنائية وقدرته على قطع مسافات تتجاوز 300 ألف ميل مع الصيانة الأساسية، كما تتميز طرازات «جيب» الأقدم بأنظمة إلكترونية أقل تعقيدًا ومنظومات دفع أسهل في التشخيص والإصلاح مقارنة بالأجيال الحديثة المليئة بالتقنيات المعقدة.