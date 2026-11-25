تحولت مشادة بين جارين في منطقة كفر الجبل بالهرم إلى واقعة مأساوية، بعدما تدخل طفل لمساندة والده أثناء تعرضه للاعتداء، لينتهي الأمر بمقتل الطفل وإصابة والده بإصابات خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وبحسب التحريات الأولية، بدأت الواقعة بخلافات سابقة بين والد الطفل وجاره، قبل أن تتطور مشادة كلامية بينهما إلى مشاجرة داخل العقار، وتنتهي باستخدام سلاح أبيض وسقوط الأب والطفل ضحيتين للاعتداء.

بداية الواقعة.. خلافات الجيرة تتحول إلى مشاجرة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين والد الطفل وجاره، الذي يعمل سباكًا ويقيم بالطابق الأرضي في العقار نفسه، على خلفية خلافات جيرة سابقة بين الطرفين.

وتطورت المشادة سريعًا إلى مشاجرة، بعدما استل المتهم سلاحًا أبيض من داخل شقته واعتدى على والد الطفل، ما أدى إلى إصابته وسقوطه أرضًا.

وفي تلك اللحظات، كان الطفل بلال موجودًا بالقرب من والده، وحاول التدخل لحمايته وإبعاد المتهم عنه، إلا أن الاعتداء استمر.

الطفل يتدخل لإنقاذ والده

ووفقًا للمعلومات المتاحة، اندفع الطفل لمحاولة إنقاذ والده بعدما شاهده يتعرض للاعتداء، إلا أن المتهم وجه إليه طعنة أخرى، ليسقط الطفل أرضًا متأثرًا بإصابته.

وتحولت الواقعة خلال دقائق من خلاف بين جارين إلى جريمة أسفرت عن وفاة الطفل، بينما أصيب والده بإصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى.

ونُقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث جرى وضعه داخل العناية المركزة، بينما بدأت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل طـ فل في الهرم

عقب وقوع الحادث، باشرت الجهات المختصة في الجيزة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود وفحص تفاصيل المشاجرة.

كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، للكشف عن ملابسات الخلاف الذي سبق الاعتداء، وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهم.

وقررت الجهات المختصة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

التصريح بدفن جثمان الطفل

وأصدرت الجهات المختصة قرارًا بالتصريح بدفن جثمان الطفل بلال عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتشريحه، تمهيدًا لتسليمه إلى أسرته.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها في الواقعة، بالتزامن مع استمرار متابعة الحالة الصحية لوالد الطفل، الذي يتلقى العلاج داخل المستشفى في حالة حرجة.

وتبقى التحقيقات جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تحدد جهات التحقيق المسؤولية القانونية الكاملة للمتهم في ضوء نتائج التحريات والأدلة التي يتم جمعها.