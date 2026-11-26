قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن اللقاء الثلاثي الذي جمع قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، يمثل تطورًا مهمًا في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، مشيرًا إلى أن الانتقال من القطبية الأحادية والثنائية إلى تعدد الأقطاب سيجعل المشهد العالمي أكثر تعقيدًا.

لماذا لا يعكس اجتماع قادة أمريكا والصين وروسيا تقاربًا حقيقيًا؟

وأوضح سعيد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد» على فضائية «العاشرة»، مساء الأربعاء، أن اجتماع القادة الثلاثة جاء في إطار مؤتمر «أبيك»، الذي يربط مصالح دول الأمريكتين بالقارة الآسيوية، لافتًا إلى عدم وجود تقارير تشير إلى تحضيرات مسبقة أو ترتيبات معمقة لهذا اللقاء، معتبرًا أنه جاء بصورة طبيعية في سياق انعقاد القمة.

وأضاف أن اللقاء يشبه اجتماعات مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، التي تستهدف مناقشة القضايا الدولية وإصدار بيانات بشأن الأزمات الراهنة، ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الاجتماع، رغم أهميته واستمراره نحو ثلاث ساعات، لم يعكس وجود نقاشات عميقة بشأن تحقيق السلام، خاصة أنه لم تسبقه اجتماعات بين وزراء خارجية الدول الثلاث، معتبرًا أن ما حدث بعد اللقاء يستدعي عدم المبالغة في تقدير نتائجه.

ولفت سعيد إلى أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على الصين عقب الاجتماع يطرح تساؤلات بشأن مدى جدية التقارب بين الأطراف الثلاثة، ويقلل من إمكانية اعتبار اللقاء مؤشرًا على حدوث تحول حقيقي في العلاقات الدولية.