حقق فريق غزل المحلة فوزًا مهمًا على حساب بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاربعاء على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفرض غزل المحلة تفوقه خلال الشوط الثاني، بعدما نجح مهاجمه حازم العسكري في تسجيل هدفي المباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة نتائجه الإيجابية بالمسابقة.

حازم العسكري يحسم المواجهة بثنائية

وشهد الشوط الأول محاولات متبادلة من الفريقين للوصول إلى مرمى المنافس، لكن غياب الفاعلية الهجومية حال دون تسجيل أي أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف غزل المحلة ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، حتى نجح حازم العسكري في افتتاح التسجيل بالدقيقة 75، بعدما استغل إحدى الفرص أمام مرمى بتروجت.

ولم يكتفِ أصحاب الأرض بهدف التقدم، بل واصلوا محاولاتهم الهجومية، ليعود حازم العسكري ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 81، مؤكدًا تفوق فريقه وحاسمًا نقاط المباراة لصالح غزل المحلة.

ترتيب غزل المحلة وبتروجت بعد المباراة

وبهذا الفوز، رفع غزل المحلة رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد بتروجت عند 9 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر، بعدما فشل في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب المحلة.