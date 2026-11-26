مع استمرار تلوث الهواء، يبحث السكان بشكل متزايد عن طرق لحماية أنفسهم من الهواء الملوث الذي يتنفسونه يوميًا. فمن ارتداء الكمامات واستخدام أجهزة تنقية الهواء إلى تغطية الأنف والفم بمحارم مبللة، يلجأ الأشخاص إلى عدة وسائل للحد من تعرضهم للتلوث. ولكن، هل يوفر المنديل المبلل حماية فعلية من ارتفاع مستويات التلوث، أم أنه مجرد عادة تقليدية تعطي شعورًا زائفًا بالأمان؟

هل يمكن لمنديل مبلل أن يرشح الملوثات الضارة؟



بحسب الدكتور شيفاكومار ك، طبيب أمراض الجهاز التنفسي وكبير استشاريي أمراض الرئة في مستشفى كوفيري، ماراثاهالي، بنغالورو، "يوفر المنديل المبلل حماية محدودة للغاية ضد تلوث الهواء ولا ينبغي اعتباره بديلاً فعالاً عن قناع واقٍ مناسب".

مع أن الرطوبة قد تساعد في احتجاز بعض جزيئات الغبار الكبيرة، إلا أنها لا تستطيع ترشيح الجسيمات الدقيقة PM2.5 بكفاءة، وهي من أخطر مكونات الهواء الملوث. هذه الجسيمات المجهرية صغيرة بما يكفي لتتغلغل عميقًا في الجهاز التنفسي، لتصل إلى الممرات الهوائية والحويصلات الهوائية في الرئتين. ويشير الدكتور شيفاكومار أيضًا إلى أن منديلًا قطنيًا عاديًا يفتقر إلى كفاءة الترشيح والإحكام اللازمين على الوجه لمنع هذه الجسيمات من دخول الجهاز التنفسي. فالفجوات حول الأنف والفم تسمح بمرور الهواء الملوث.

لماذا لا يكفي تغطية وجهك



يوضح الدكتور سومانت مانتري، استشاري أول في أمراض الرئة واضطرابات النوم بمستشفى أبولو، طريق بانيرغاتا، أن تلوث الهواء في المدن أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد الغبار المرئي الذي يرتبط به عادةً. ويقول: "يحتوي على مزيج معقد من الجسيمات المجهرية والمركبات الكيميائية والغازات، التي لا يمكن رؤية الكثير منها بالعين المجردة". ويضيف أن التعرض لهذا التلوث قد يُهيّج ويُسبب التهابًا في المسالك التنفسية، مما يؤدي إلى تهيج الحلق والعطس والسعال المستمر وضيق الصدر، خاصةً لدى الأشخاص ذوي المجاري التنفسية الحساسة.

بحسب الدكتور مانتري، فإنّ أحد أهمّ المخاوف هو أنّ غياب الأعراض الفورية لا يعني بالضرورة أنّ الرئتين سليمتان. ويوضح قائلاً: "يمكن أن يتسبب تلوث الهواء في التهاب خفيّ، ولن يحميك من ذلك منديل مبلل".

منديل مبلل

ما الذي يجب عليك استخدامه بدلاً من ذلك؟



يوصي كلا الطبيبين باستخدام كمامة N95 أو ما يعادلها من الكمامات الواقية عند الضرورة القصوى للخروج إلى الهواء الطلق. يوضح الدكتور شيفاكومار أن كمامات N95 مصممة لترشيح ما لا يقل عن 95% من الجسيمات المحمولة جوًا في ظل ظروف الاختبار القياسية، شريطة أن تكون مناسبة تمامًا. كما ينصح بتقليل التعرض المطول للهواء الطلق وتجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق عندما تكون جودة الهواء رديئة. يجب على الأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن توخي الحذر الشديد.

يوصي الدكتور مانتري بمراقبة مستويات مؤشر جودة الهواء المحلية، وطلب الرعاية الطبية في حال استمرار السعال أو الأزيز أو ضيق التنفس. ويوضح الأطباء ويتفقون على أن المنديل المبلل قد يوفر حماية محدودة ضد جزيئات الغبار الكبيرة، ولكنه لا يحمي الرئتين من الملوثات المجهرية التي تجعل الهواء في فصل الشتاء شديد الخطورة.