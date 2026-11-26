في لفتة تقديرية لمسيرته الفنية والثقافية الحافلة، كرّمت وزارة الثقافة اللبنانية الموسيقار والفنان الراحل زياد الرحباني، من خلال إقامة تمثال تذكاري له في حديقة المكتبة الوطنية بمنطقة الصنائع في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك إحياءً للذكرى السنوية الأولى لرحيله، وتخليدًا لاسمه وما قدمه للفن والموسيقى والمسرح اللبناني والعربي على مدار سنوات طويلة.

وجاءت مراسم التكريم من خلال إزاحة الستار عن التمثال التذكاري، في خطوة تعكس تقدير الدولة اللبنانية لقيمة زياد الرحباني الفنية والإبداعية، وحرصها على الاحتفاء برموزها الثقافية الذين تركوا تأثيرًا واضحًا في وجدان المجتمع، وأسهموا في تشكيل ملامح الحركة الفنية والثقافية في لبنان.

ويأتي اختيار حديقة المكتبة الوطنية بمنطقة الصنائع لإقامة التمثال باعتبارها أحد المواقع الثقافية المهمة في بيروت، ليصبح التمثال علامة تذكارية تستحضر مسيرة فنان استطاع أن يجعل من الموسيقى والمسرح وسيلتين للتعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع، وأن يقدم تجربة إبداعية مختلفة تجاوزت حدود المكان والزمان.

زياد الرحباني.. تجربة فنية استثنائية في تاريخ لبنان

ويُعد زياد الرحباني واحدًا من أبرز الأسماء التي تركت بصمة استثنائية في تاريخ الفن اللبناني والعربي، حيث استطاع أن يصنع لنفسه أسلوبًا فنيًا خاصًا جمع بين الموسيقى والمسرح والكلمة، وقدم من خلال أعماله رؤية مختلفة للواقع اللبناني، متناولًا العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية بأسلوب ساخر يحمل قدرًا كبيرًا من الجرأة والعمق.

ولم تكن تجربة زياد الرحباني مجرد أعمال فنية حققت نجاحًا جماهيريًا، بل شكلت حالة ثقافية متكاملة، إذ استطاع من خلالها التعبير عن تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني، وتسليط الضوء على التناقضات الاجتماعية والسياسية، مستخدمًا السخرية والحوار والموسيقى لتقديم أعمال ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.

كما ساهم الراحل في إحداث نقلة مهمة في الموسيقى اللبنانية، من خلال تقديم ألحان وتوزيعات موسيقية مختلفة، جمعت بين التراث الموسيقي العربي والأنماط الموسيقية الحديثة، وهو ما منح تجربته خصوصية جعلتها مؤثرة لدى أجيال متعددة من الفنانين والموسيقيين.

إرث زياد الرحباني الفني يتجاوز حدود الزمن

وعلى مدار مشواره الفني، قدم زياد الرحباني مجموعة من الأعمال المسرحية والموسيقية التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ المسرح اللبناني، وارتبطت أعماله بقدرتها على مناقشة الواقع بصورة مباشرة، دون التخلي عن الروح الكوميدية الساخرة التي ميزت أسلوبه.

كما ارتبط اسمه بالتعاون مع عدد من أبرز نجوم الغناء والموسيقى، وفي مقدمتهم السيدة فيروز، حيث قدم لها مجموعة من الألحان التي أضافت محطات مهمة إلى مسيرتها الغنائية، وأسهمت في تقديم لون موسيقي مختلف ومميز.

واستطاع الرحباني أن يترك تأثيرًا واضحًا في المشهد الثقافي العربي، إذ لم تقتصر جماهيريته على لبنان، بل امتدت إلى مختلف الدول العربية، حيث وجد الجمهور في أعماله انعكاسًا لقضايا وواقع يلامسان حياة الكثيرين، وهو ما ساعد على استمرار حضور فنه رغم مرور السنوات.

تمثال تذكاري لتخليد اسم أحد أبرز رموز الإبداع اللبناني

ويمثل إقامة التمثال التذكاري في حديقة المكتبة الوطنية أكثر من مجرد تكريم رمزي، إذ يحمل رسالة تقدير لإرث فني وثقافي تركه زياد الرحباني، ويؤكد أهمية الحفاظ على ذاكرة المبدعين الذين أسهموا في إثراء الثقافة اللبنانية والعربية.

كما تأتي هذه الخطوة لتجديد ارتباط الأجيال الجديدة بتجربته الفنية، والتأكيد على أن قيمة الفنان لا تتوقف عند رحيله، بل تستمر من خلال أعماله وتأثيره في الجمهور والحركة الإبداعية.

وبهذا التكريم، تستعيد بيروت جانبًا من ذاكرتها الفنية والثقافية، وتحتفي باسم زياد الرحباني باعتباره أحد أبرز المبدعين الذين استطاعوا التعبير عن هوية المجتمع اللبناني وتحولاته، تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًا ومسرحيًا سيظل حاضرًا في وجدان محبيه ومحبي الفن العربي.