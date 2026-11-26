تحل ذكرى رحيل الفنانة اللبنانية الكبيرة صباح، الشهيرة بلقب «الشحرورة»، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الغناء والسينما في تاريخ الفن العربي، بعدما قدمت مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة، استطاعت خلالها أن تترك بصمة لا تُمحى في وجدان الجمهور، بفضل صوتها المميز وحضورها الطاغي وشخصيتها التي جمعت بين البهجة والعفوية وحب الحياة.

ولم تكن صباح مجرد مطربة صاحبة صوت مميز، بل كانت حالة فنية متكاملة، نجحت في الجمع بين الغناء والتمثيل والاستعراض، وقدمت خلال مشوارها ما يقرب من 3500 أغنية، إلى جانب مشاركتها في نحو 85 فيلمًا سينمائيًا، لتصبح واحدة من أكثر الفنانات العربيات إنتاجًا وتنوعًا في أعمالهن الفنية.

بداية مشوار الشحرورة صباح الفني

وُلدت صباح، واسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي، في 10 نوفمبر عام 1927، في بلدة بدادون بلبنان، وظهرت موهبتها الفنية في سن مبكرة، حيث امتلكت صوتًا قويًا وشخصية جذابة ساعدتاها على لفت الأنظار إليها منذ خطواتها الأولى.

وكانت انطلاقتها الفنية الحقيقية من خلال السينما المصرية، بعدما اكتشف المخرج المصري هنري بركات موهبتها، وقدمها للجمهور في عدد من الأعمال السينمائية، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من النجاح والشهرة، وتصبح واحدة من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور المصري والعربي.

واستطاعت صباح أن تفرض حضورها في مصر، وأن تتعاون مع كبار الملحنين والشعراء والمخرجين، كما قدمت ألوانًا غنائية متنوعة، تنقلت خلالها بين الأغنية الرومانسية والطربية والاستعراضية، وهو ما ساعدها على الوصول إلى شرائح جماهيرية مختلفة.

3500 أغنية و85 فيلمًا في مسيرة فنية حافلة

حققت الشحرورة صباح رصيدًا فنيًا ضخمًا يصعب تكراره، إذ قدمت خلال مشوارها نحو 3500 أغنية، تعاونت فيها مع نخبة من كبار صناع الموسيقى في العالم العربي، وأصبحت مجموعة من أغانيها علامات بارزة في تاريخ الغناء.

كما شاركت في نحو 85 فيلمًا سينمائيًا، وقدمت من خلالها أدوارًا متنوعة بين الكوميديا والرومانسية والغناء والاستعراض، وتميزت بخفة ظلها وقدرتها على جذب المشاهد بمجرد ظهورها على الشاشة.

ومن أبرز الأغاني التي ارتبط بها الجمهور اسم صباح «زي العسل»، و«ساعات ساعات»، و«عاشقة وغلبانة»، و«أكلك منين يا بطة»، وغيرها من الأعمال التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، وتُرددها الأجيال المختلفة حتى الآن.

حياتها الشخصية وزيجاتها المتعددة

ولم تخلُ حياة صباح الشخصية من المحطات المثيرة للاهتمام، إذ عُرفت بتعدد زيجاتها، وكانت حياتها العاطفية محل اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على مدار سنوات طويلة.

وعاشت الشحرورة تجارب إنسانية متعددة، لكنها ظلت محافظة على روحها المتفائلة وحبها للحياة، وكانت دائمًا تتعامل مع الجمهور بعفوية وابتسامة مميزة، حتى أصبحت رمزًا للبهجة والتفاؤل لدى محبيها.

كما عُرفت بإطلالاتها الجريئة واهتمامها بالأزياء والموضة، ونجحت في تكوين شخصية فنية مستقلة، جعلتها مختلفة عن كثير من نجمات جيلها.

رحيل الشحرورة صباح

ورحلت الفنانة الكبيرة صباح عن عالمنا يوم 26 نوفمبر عام 2014، عن عمر ناهز 87 عامًا، في خبر أثار حالة واسعة من الحزن بين جمهورها ومحبيها في لبنان ومصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

ورغم مرور سنوات على رحيلها، لا تزال أغانيها وأعمالها السينمائية حاضرة بقوة، حيث يحرص الجمهور على استعادة ذكرياتها الفنية والاستمتاع بأعمالها التي ارتبطت بمراحل مختلفة من تاريخ الفن العربي.

وتبقى صباح واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ الغناء والسينما، بعدما استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة استثنائية، وأن تترك وراءها إرثًا فنيًا ضخمًا تجاوز حدود الزمن والجغرافيا، لتظل «الشحرورة» حاضرة بصوتها وأغانيها وابتسامتها في ذاكرة محبيها.