أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم خلاله تعازيه فى ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري في مصر، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأعرب سلام، خلال الاتصال، عن بالغ أسفه قائلاً: «أخي الدكتور مصطفى، لقد آلمني كثيراً نبأ الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري في مصر، وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى» .

وقدم رئيس الحكومة اللبنانية تعازيه الحارة إلى مدبولي والشعب المصري، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً وقوف لبنان إلى جانب مصر في هذا المصاب الأليم.

وختم سلام بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه.