أكد الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الأخبار، أن زيارة أمير قطر إلى القاهرة جاءت في إطار التنسيق والتوافق بين مصر وقطر، والرغبة المشتركة في مواصلة الحوار وتنسيق المواقف بين البلدين، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح، السعيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين، سواء على مستوى العلاقات الثنائية والرغبة في تطويرها، أو فيما يتعلق بالملفات الإقليمية التي تمثل تحديات ضاغطة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن مصر وقطر تربطهما علاقات قوية ورؤية مشتركة بشأن ضرورة خفض التصعيد وتأمين الملاحة البحرية في الممرات الملاحية المختلفة، مشيرًا إلى أنّ البيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الزيارة أكد الموقف المصري الداعم لدول الخليج، ورفض أي محاولات للاعتداء على مقدراتها أو أي عدوان من أي طرف عليها.

وأكد أن مصر تعتبر أمن منطقة الخليج جزءًا من أمنها القومي، وهو ما يمنح الزيارة أهمية مضاعفة في توقيتها الحالي، خاصة في ظل امتلاك القاهرة والدوحة شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والدولية.

وأشار السعيد إلى أن التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وقطر يمكن أن يعززا الضغوط الإقليمية والدولية باتجاه تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، لا سيما أنّ البلدين ينخرطان بصورة كبيرة في جهود الوساطة الإقليمية الرامية إلى وقف الصراعات في المنطقة.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل العمل على وقف الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن القمة المصرية القطرية في القاهرة ستكون لها أهمية وثقل كبيران، ومن المتوقع أن تسفر عن نتائج إقليمية يمكن البناء عليها لتعزيز مسار خفض التصعيد، والعمل على بلورة حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.