أحمد سمير: انتظام توزيع الأسمدة ضرورة اقتصادية لحماية الإنتاج واستقرار أسعار الغذاء

أحمد جابر: دعم الفلاح لا يتوقف عند توفير مستلزمات الإنتاج.. والتسويق العادل للمحاصيل ضرورة

محمد سمير: الرقابة على الجمعيات الزراعية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحمي حقوق المزارعين

حظيت توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة ومتابعة انتظام توزيعها على المزارعين، باهتمام عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن دعم الفلاح المصري يجب أن يتجاوز الإجراءات التقليدية إلى رؤية متكاملة تستهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتحسين مستوى دخل المزارعين، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

وأكد النواب أن انتظام صرف الأسمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار العملية الزراعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزراعة، مشيرين إلى أن حماية حقوق الفلاحين ليست مجرد مسؤولية اجتماعية، وإنما ضرورة اقتصادية ترتبط بصورة مباشرة بتوافر الغذاء واستقرار الأسواق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشددوا على أهمية إحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية، وتطوير منظومة «كارت الفلاح»، والتوسع في الإرشاد الزراعي والتمويل الميسر، إلى جانب وضع آليات أكثر كفاءة لتسويق المحاصيل وضمان حصول المزارع على عائد عادل يتناسب مع تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن الاستثمار في الفلاح يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

أحمد سمير: ضبط منظومة الأسمدة ركيزة لحماية الإنتاج الزراعي ومواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات وزير الزراعة بتشديد الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة تمثل أهمية اقتصادية تتجاوز مجرد تنظيم عمليات التوزيع، باعتبارها ترتبط بصورة مباشرة بتكلفة الإنتاج الزراعي ومستوى دخل المزارعين واستقرار أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق.

وأوضح لـ"صدى البلد"، أن الأسمدة تمثل أحد المكونات الأساسية في هيكل تكلفة الإنتاج الزراعي، وبالتالي فإن ضمان توافرها للمزارعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيت المناسب وبالسعر الرسمي يساهم في الحد من الضغوط التي تواجه المنتج الزراعي، ويمنع انتقال أعباء إضافية إلى تكلفة المحاصيل والمنتجات النهائية.

وأضاف أن أي خلل في منظومة توزيع الأسمدة أو تسرب الدعم إلى غير مستحقيه ينعكس سلبًا على كفاءة الإنفاق العام، ويحرم المزارع المستحق من المزايا التي أقرتها الدولة لمساندته، وهو ما يجعل الرقابة الفعلية على الجمعيات الزراعية ضرورة اقتصادية وليست مجرد إجراء إداري.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة المساحات المنزرعة، وإنما يتطلب أيضًا توفير بيئة اقتصادية مستقرة للمزارع، تضمن حصوله على مستلزمات الإنتاج بصورة منتظمة، وتساعده على زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

أحمد جابر: دعم الفلاح لا يتوقف عند توفير الأسمدة.. والتسويق العادل للمحاصيل ضرورة

من جانبه، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويؤدي دورًا محوريًا في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، وهو ما يستوجب توفير منظومة متكاملة لمساندته، لا تقتصر على توفير الأسمدة المدعمة، وإنما تمتد إلى جميع مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية والتسويق العادل للمحاصيل.

وقال لـ"صدى البلد"، إن انتظام توافر الأسمدة بأسعار مناسبة يمثل عاملًا أساسيًا في تقليل تكلفة الزراعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العديد من مستلزمات الإنتاج، مشددًا على أن كل مزارع يجب أن يحصل على حصته المقررة دون تأخير أو تعقيدات إدارية.

وطالب بضرورة التوسع في توفير التقاوي والمبيدات المعتمدة بأسعار مناسبة، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين لزيادة الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد، إلى جانب توفير التمويل الزراعي الميسر لصغار المزارعين.

وشدد جابر على أن توفير مستلزمات الإنتاج وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار الزراعي، ما لم يصاحبه وجود سوق منظم لتسويق المحاصيل وآليات تسعير تراعي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسبًا للمزارع، فضلًا عن تطوير مراكز تجميع المحاصيل وسلاسل التبريد والتصنيع الزراعي للحد من الفاقد وزيادة القيمة المضافة.

وأكد أن دعم الفلاح ليس مجرد التزام اجتماعي، بل استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد المصري، لأن استقرار المزارع وقدرته على الإنتاج وتحقيق عائد عادل يمثلان ضمانة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي.

محمد سمير: حماية حقوق الفلاحين تبدأ من ضبط الجمعيات الزراعية ومواجهة التلاعب في توزيع الأسمدة

وفي السياق ذاته، أشاد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، بتوجيهات وزير الزراعة بشأن تشديد الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المزارعين وضمان حصولهم على مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب وبالأسعار الرسمية المقررة.

وقال لـ"صدى البلد"، إن توجيه الوزير باستمرار العمل داخل الجمعيات الزراعية حتى الانتهاء من خدمة آخر مزارع يعكس إدراكًا لأهمية الوقت بالنسبة للمزارعين، خاصة خلال الموسم الشتوي الذي يتطلب انتظام عمليات التسميد وتوفير مستلزمات الإنتاج دون تأخير.

وشدد على أهمية تكثيف الجولات المفاجئة على الجمعيات الزراعية، ومراجعة الأرصدة الفعلية للأسمدة، ومطابقة الكميات الواردة والمنصرفة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو تعطيل مصالح المزارعين أو حرمانهم من حقوقهم المقررة.

وأكد أن الاعتماد على منظومة «كارت الفلاح» يمثل إحدى الأدوات المهمة لضبط عمليات توزيع مستلزمات الإنتاج وتحقيق العدالة في وصول الدعم، مطالبًا بمواصلة تطوير المنظومة وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين أثناء استخدامها.

واختتم بالتأكيد، أن دعم المزارع المصري لا ينبغي أن يقتصر على القرارات والتوجيهات، بل يجب أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها الفلاح في الحقل والجمعية الزراعية، بما يعزز قدرته على مواصلة الإنتاج ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية.