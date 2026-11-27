النجرسكو من الوصفات المميزة، ويمكن تحضير النجرسكو بخطوات بسيطة في المنزل.

وإليكم طريقة عمل النجرسكو

مقادير نجرسكو الدجاج

نصف كيلو مكرونة سباجيتي مسلوقة

نصف كيلو صدور دجاج مكعبات

ملح وفلفل

بصلة مفرومة

فلفل ألوان مفروم

زيتون أخضر حلقات

طبق مشروم شرائح

زيت

زبدة

البشاميل:

1 لتر لبن

4 ملعقة كبيرة دقيق

4 ملعقة كبيرة زبدة

جبنة موتزاريلا مبشورة للوجه

طريقة تحضير نجرسكو الدجاج

شوحي صدور الدجاج مع البصل المفروم في خليط الزبدة والزيت في إناء على النار

ضيفي الملح والفلفل

ضعي الفلفل الألوان والمشروم ويقلب كل الخليط

أخلطي خليط الدجاج مع المكرونة المسلوقة وجزء من البشاميل

ضعي الخليط في بايركس

ضيفي على الوجه طبقة من البشاميل

ضيفي الجبنة الموتزاريلا المبشورة على الوجه

ضعي في الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه

للبشاميل

شوحي الدقيق فى الزبدة في إناء على النار

ضيفي اللبن والملح والفلفل حسب الرغبة ويقلب كل الخليط

قلبي الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام