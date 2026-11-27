وقّع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر ، بروتوكول تعاون مع شركة دار المياه للتوريدات والمقاولات ، برئاسة المهندس حسانين السيد حسانين المملوك ، لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر بمدينة القصير ، بطاقة إنتاجية تتراوح من 3 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا.

من جانبه أكد الدكتور وليد البرقي علي اهتمام القيادة السياسية ودعمها لتلك المرحلة ، مشيرا ان التوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر يأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز منظومة مياه الشرب وزيادة الطاقة الإنتاجية ، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والتوسعات العمرانية والتنموية التي تشهدها مدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أن إنشاء محطة التحلية الجديدة بمدينة القصير يمثل خطوة مهمة نحو دعم منظومة مياه الشرب بالمدينة، وزيادة مصادر المياه المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير احتياجاتهم من المياه، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في دعم المشروعات الحيوية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مدن البحر الأحمر.

شهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد بهجت المدير التنفيذي للشركة، المهندس باسل حسانين، والمهندسة يارا حسانين أعضاء مجلس إدارة شركة دار المياه للتوريدات والمقاولات.

جدير بالذكر أن هذه المحطة سيتم إنشاؤها بمنطقة كورنيش الغابة بمدينة القصير علي ثلاث مراحل ، المرحلة الاولي بطاقة إنتاجية 3 آلاف متر مكعب يوميا ، وبعد الانتهاء من المراحل الثلاثة يتم تشغيل المحطة بطاقة إنتاجية تصل الي 10 آلاف متر مكعب يوميًا.