​تستيقظ بيوتنا أحياناً على خبرٍ يقطع الأنفاس ويُعيد ترتيب كل ما كنا نظنه ثابتاً ومُسلّماً به في أيامنا. هذا ما فعله الحادث الأليم على الطريق الدائري بالوراق حيث لم يكن الخبر مجرد أرقام عابرة في نشرة أخبار، بل كان صدمة إنسانية واجتماعية هزّت القلوب وأرواحاً خرجت في صباح عادي تسعى وراء رزقها وتقضي شؤونها بين أهلها وجيرانها دون أن تدري أن تلك الخطوات هي الأخيرة وأن العودة إلى دفء الديار لم تعد مكتوبة في دفتر اليوم.

​في مثل هذه اللحظات القاسية يتجلى أمام أعيننا معنى موت الغفلة بكل ثقله ورهبته، ذلك الرحيل المباغت الذي لا يطرق باباً ولا يمنح مهلة لوداع أو اعتذار أو تصحيح مسار. كم ننشغل في زحام علاقاتنا اليومية بتفاصيل صغيرة نظنها معارك مصيرية فنؤجل الكلمة الطيبة ونُطيل الخصام بين الإخوة والأصدقاء والجيران ونحمل في صدورنا ضغائن وأحقاداً وكأننا نملك صكوك الخلود في هذه الدنيا.

​إن الفاجعة الحقيقية في مجتمعنا ليست فقط في قسوة الفقد، بل في أن نمر على هذه العِبر مرور الكرام دون أن نتعظ أو نُراجع أنفسنا، فالعمر مهما طال في حساباتنا ليس سوى لحظة عابرة بين شهيق وزفير وخيط رفيع قد ينقطع في أية ثانية على أسفلت طريق أو في منعطف لم يكن في الحسبان. وأمام مشهد الفقد المفاجئ تسقط كل الأقنعة وتتبخر قيمة المناصب والمكاسب والمشاحنات ولا يبقى للإنسان بين الناس إلا سيرته العطرة وقلب سليم لم يظلم أحداً ولسان لم يجرح ويد لم تمتد بأذى.

​لعل أصدق ما نُهديه لأنفسنا ولمن حولنا قبل فوات الأوان ونحن نرفع أكف الدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا طريق الوراق وبالصبر والسكينة لأهاليهم وذويهم هو أن نستجير بالله من موت الغفلة وأن نُبادر اليوم بإنهاء كل خصومة طال أمدها وأن نرفع المظالم عن كواهلنا ونستبدل العداء بالتسامح والقسوة بالرحمة والقطيعة بالوصل، فالحياة أقصر بكثير من أن نُبددها في نزاع، والراحلون سبقونا ليُذكرونا بأننا جميعاً عابرو سبيل على ذات الطريق وأن الباقي هو الأثر الطيب والقلب النقي.