كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو بعدم تنفيذ قرار ضم حضانة كريمتها ورفض جد الطفلة لوالدها وعمها "فرد شرطة" تسليم الطفلة لها بالجيزة.

بالفحص تبين وفاة زوج السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو خلال عام 2024 وإنجابها لطفلة منه (عمرها عامين)، وعقب وذلك قامت بالزواج من آخر وإنتقلت حضانة الطفلة بصفة ودية لوالد زوجها ، وعقب طلاقها قامت برفع دعوى قضائية لضم حضانة كريمتها وصدر لصالحها حكم بضمها ، وبتاريخ 18/ الجارى وبإستدعاء الشاكية لتنفيذ الحكم لم تحضر "تحرر عن ذلك المحضر اللازم"، وبتاريخ 25/ الجارى وبإستدعائها مرة آخرى وسؤالها أقرت بعدم حضورها بموعد التنفيذ لإتفاقها وجد الطفلة على تسليمها بطريقة ودية وعدم إيفائه، فقامت بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى والإدعاء بمنع شقيق زوجها "فرد الشرطة" تسليم الطفلة لها للضغط عليه دون تدخله فى الواقعة، وتم تحديد موعد آخر لتنفيذ حكم الضم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





