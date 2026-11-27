أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 14 سفينة شحن جاف تنقل أسلحة ومعدات عسكرية وسلعا ذات استخدام مزدوج لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها إلى أن القوات شنت ضربتين واسعتي النطاق و12 ضربة جماعية استهدفت مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال البيان الروسي : وحدات مجموعة قوات “الغرب” حسنت المواقع بطول الجبهة والخسائر الأوكرانية أكثر من 1490 جنديا ودبابتين.

كما نجحت وحدات مجموعة قوات “الشرق” في تحرير بلدة في مقاطعة زابوروجيه والخسائر الأوكرانية أكثر من 1435 جنديا.

وكبدت وحدات مجموعة قوات “الوسط” القوات الأوكرانية أكثر من 2375 جنديا و44 مدرعة.



