ارتفعت أسعار النحاس بأكبر وتيرة يومية منذ يناير، مواصلة تعافيها من أدنى مستوى في 11 شهرا، مع تحسن معنويات المستثمرين وعودة الإقبال على الأصول عالية المخاطر بعد موجة بيع واسعة ناجمة عن المخاوف المرتبطة بتجارة الذكاء الاصطناعي.
وصعدت عقود النحاس الآجلة بنسبة وصلت إلى 6.5% في بورصة لندن للمعادن، متجاوزة مستوى 12600 دولار للطن، في أكبر مكسب خلال جلسة واحدة منذ 29 يناير. كما سجل المعدن أول ارتفاع أسبوعي منذ أوائل أكتوبر. وشهد القصدير، الذي يرتبط أيضا بتوسع مشاريع الذكاء الاصطناعي، مكاسب قوية، فيما ارتفعت أسعار الزنك والألومنيوم والرصاص، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وكانت المعادن الصناعية قد تعرضت أخيرا لتقلبات حادة بفعل تذبذب أسهم التكنولوجيا وتزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب على المواد الخام. وفي المقابل، دعمت مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية وارتفاع الأسواق الصينية المعنويات، بعد أن أعاد مجلس الدولة الصيني تأكيد دعمه للأسواق في بيان نادر صدر خلال ساعات التداول.
وقال متعاملون إن الارتفاع تسارع نتيجة قيام المستثمرين الذين راهنوا على مزيد من الهبوط بإغلاق مراكز البيع المكشوفة، ما زاد من وتيرة الشراء. وأشار هاري جيانغ، المتداول لدى شركة "تشاينا-بيس نينغبو غروب"، إلى أن تعافي الأسهم الأميركية وتراجع المخزونات الصينية أسهما في دعم الأسعار.
ولا تزال أوضاع السوق تتأثر بتحركات التجارة العالمية للنحاس. فالمخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية دفعت في وقت سابق من العام إلى تحويل كميات كبيرة من المعدن نحو الولايات المتحدة، مما أدى إلى شح المعروض في أسواق أخرى. وفي الأسابيع الأخيرة، خلقت الضغوط السعرية في الصين فرصا تجارية لنقل المعدن في الاتجاه المعاكس من الولايات المتحدة إلى السوق الصينية.