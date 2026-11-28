شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع المشاركين والعارضين بمعرض ETHEXPO 2026 بتركيا

واصلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مشاركتها في فعاليات معرض ETHEXPO 2026 بمدينة إسطنبول بتركيا، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من المشاركين والعارضين والمستثمرين، وذلك بجناح المحافظة المشارك بالمعرض.

حيث التقت الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في إسطنبول، ومستشار الدبلوماسية الصحية وعضو الجمعية العالمية للعلاج بالخلايا الجذعية بليبيا؛ لبحث سبل دعم الترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين والاستفادة من المشاركة بالمعرض في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ودراسة عددٍ من المشروعات المقترحة للتعاون من بينها إقامة مدينة طبية متخصصة في العلاج الطبيعي، ومشروعات سياحية للاستشفاء ورعاية كبار السن، بالتعاون مع مستثمرين من تركيا وعدد من الدول العربية.

استعدادًا لتنفيذ مشروع« صقر ١٧٨»

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية معسكر الإيواء بالخارجة

تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات التنفيذية، تابع محمد كجك نائب المحافظ، يرافقه اللواء ا ح دكتور هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، التجهيزات الجارية لمقر معسكر الإيواء بمركز التنمية الشبابية بالخارجة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر ١٧٨»، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والقطاعات المشاركة بالمشروع.

ونقل نائب المحافظ تحيات وتقدير السيدة محافظ الوادي الجديد لكافة الجهات المشاركة، مثمنًا جهود التنسيق والتعاون المبذولة في تجهيز معسكر الإيواء، ومؤكدًا أهمية التأكد من الجاهزية الفعلية للمعدات والمنشآت؛ لاختبار كفاءة منظومة الاستجابة وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.

وتضمنت المتابعة تفقد مجمع مخيمات الإيواء والخدمات الإدارية والطبية ومرافق الإعاشة والخدمات، إلى جانب الوقوف على جاهزية المستشفى الميداني ووحدات تقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمصرفية؛ بما يضمن توافر الاحتياجات الأساسية وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة للمضارين في حالات الطوارئ.

محافظة الوادي الجديد تكثف حملات النظافة ورفع المخلفات بمدينة الخارجة



أعلنت محافظة الوادي الجديد تكثيف حملات النظافة العامة وإزالة الحشائش ورفع المخلفات بعدد من أحياء وشوارع مدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة

وأوضحت المحافظة أن الحملات شملت قص وإزالة الحشائش والهيش، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة، وتجريد الشوارع باستخدام المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات القلاب، وذلك بأحياء بنك مصر القديم والزهور والأمل.

وأضافت أن الأعمال تضمنت تكثيف الكنس اليومي ورفع المخلفات وتنظيف الأرصفة بعدد من الشوارع، من بينها جمال عبد الناصر وعارف والدكتور الذهبي والمزرعة بالسبط البحري والناضورة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار حملات النظافة اليومية بمختلف الأحياء والقطاعات بمدينة الخارجة، مع دعوة المواطنين إلى التعاون والحفاظ على نظافة الشوارع وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها.