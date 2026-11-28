تُعد الشوكولاتة الداكنة لذيذة، ولكن هل تعلم أنها قد تكون أيضاً خياراً صحياً للوجبات الخفيفة؟ فهذه الحلوى المحبوبة توفر عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم، والألياف، والحديد، ومضادات الأكسدة؛ ومع ذلك، يشير أخصائيو التغذية إلى وجود عوامل ينبغي مراعاتها عند اختيار المنتج الأكثر صحة.

طبيب يكشف نصائح ضرورية عند اختيار أكثر أنواع الشوكولاتة الداكنة الصحية

1. اختر الأنواع التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%

كلما ارتفعت نسبة الكاكاو، أصبحت الشوكولاتة أكثر صحة. فزيادة نسبة الكاكاو (لتصل إلى 70% على الأقل) تعني تقليل المساحة المتاحة لإضافة مكونات أخرى، مثل السكر أو المنكهات.

كما تعني زيادة نسبة الكاكاو احتواء الشوكولاتة على كميات أكبر من العناصر الغذائية، كالألياف والحديد والمغنيسيوم.

2. اجعل كمية السكر المضاف في حدها الأدنى

من الصعب جداً العثور على لوح من الشوكولاتة -حتى الداكنة منها- لا يحتوي على أي غرامات من السكر المضاف. تقول ميسي تشيس لابين، مؤلفة كتب الطهي الأكثر مبيعاً وفقاً لقائمة "نيويورك تايمز"، والمتخصصة في الطب الغذائي (بشهادة من جامعة هارفارد)، والمشاركة في تأسيس منصة "Heal Thru Food": "حتى الشوكولاتة الداكنة قد تكون في حقيقتها قنبلة من السكر متنكرة في هيئة أخرى". لذا، كلما قلّت نسبة السكر، كان ذلك أفضل.

هل تبحث عن معيار محدد؟ حاول ألا تتجاوز كمية السكر 8 جرامات أو أقل في الحصة الواحدة. وثمة خيار آخر يتمثل في اختيار العلامات التجارية التي تستخدم بدائل للسكر المكرر، مثل سكر جوز الهند أو التمر.

3. اختر منتجاً بقائمة مكونات قصيرة وواضحة

يجب أن يكون الكاكاو هو المكون الأول في قائمة المكونات.

أما الإضافات الأخرى -مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، أو الأسبارتام، أو السكرالوز، أو حتى ليسيثين الصويا (وهو مادة مستحلبة)- فهي غير ضرورية، بل إنها تقلل من القيمة الغذائية للشوكولاتة.

وتقول ميغان راتليف، الحاصلة على درجة الماجستير وأخصائية التغذية المسجلة (RD) ومؤسسة "Mae’d Wellness": "تحتوي بعض أفضل أنواع الشوكولاتة على مكونين أو ثلاثة فقط؛ وهي الكاكاو، وزبدة الكاكاو، وربما القليل من المُحلّي أو الفانيليا. فكلما كانت قائمة المكونات أقصر، زاد احتمال حصولك على شوكولاتة حقيقية، بدلاً من منتج مُصنّع لا يمت للشوكولاتة الأصلية بصلة".

4. انتبه للمعادن الثقيلة

تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة على كميات ضئيلة من الكادميوم والرصاص، وتُعد الشوكولاتة الداكنة أكثر عرضة لاحتواء مستويات أعلى من هذه المعادن.

لا توجد طريقة مضمونة للتأكد من خلو الشوكولاتة تماماً من المعادن الثقيلة؛ لذا يُنصح بتقليل استهلاكك الإجمالي للشوكولاتة، واختيار الأنواع ذات النسب المئوية الأقل (على سبيل المثال، تفضيل الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% كاكاو بدلاً من تلك التي تحتوي على 80%).

الشوكولاتة الداكنة

5. تجنب الشوكولاتة الداكنة المضاف إليها الحليب

لا تحتوي الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة عادةً على الحليب، لكن بعض الأنواع التجارية قد تشتمل عليه. ورغم أن الحليب قد لا يؤثر على محتوى مضادات الأكسدة في الشوكولاتة، إلا أنه ليس مكوناً ضرورياً، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب.

6. لا تغفل عن الألياف

يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة مصدراً جيداً للألياف؛ إذ تحتوي أونصة واحدة (حوالي 28 جراماً) من الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو تتراوح بين 70% و85%) على أكثر من 3 غرامات من الألياف.

7. اختر المنتجات غير المعالجة بالقلويدات (Non-Alkalized)

تُعرف الشوكولاتة المعالجة بالقلويدات أيضاً بـ "الشوكولاتة بطريقة المعالجة الهولندية" (Dutch-processed)؛ ورغم أنها تمنح الشوكولاتة مذاقاً أكثر سلاسة، إلا أنها تقلل من محتواها من مضادات الأكسدة والفلافونولات.

تقول سامانثا بيترسون، أخصائية التغذية المعتمدة (RD) وخبيرة الصحة الشاملة ومؤسسة "سيمبلي ويلنس" (Simply Wellness)، في تصريح لمجلة "هيلث" (HEALTH): "إذا كنت تتناول الشوكولاتة الداكنة من أجل فوائدها الصحية، فتجنب أي منتج كُتب عليه ’مُعالج بالقلويدات‘ (processed with alkali)".

8. احذر من الإضافات الغنية بالسكر

قد تكون مكونات مثل الكراميل، والنوجا، وزبدة الفول السوداني لذيذة، لكنها ترفع من نسبة السكر في لوح الشوكولاتة وتزيد من كمية الإضافات الأخرى. لذا، حاول الالتزام بتناول الشوكولاتة الداكنة السادة.

9. حاول شراء العلامات التجارية العضوية

غالبًا ما يُزرع الكاكاو في مناطق استوائية يُستخدم فيها الكثير من المبيدات الحشرية، لذا يمكن أن تساعد الخيارات العضوية في تقليل هذا العبء السام.