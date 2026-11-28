نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، معرضًا بمركز شباب عزب القصر لتسويق المشغولات اليدوية والتراثية المصنوعة من الخوص، بمشاركة اثنين من العارضين، وذلك في إطار دعم الحرف البيئية وتشجيع الشباب على العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.

عرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية

وشهد المعرض عرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية التي جرى تصنيعها من سعف النخيل، من بينها شنط الخوص والسلال وصواني التقديم وأطباق تنظيف الحبوب وأغطية الطعام والحقائب والمراوح اليدوية والقبعات الشمسية واللوحات الجدارية، إلى جانب عدد من المنتجات التراثية التي تشتهر بها واحات الوادي الجديد.

وقال المديرية ان هذه المشغولات تعكس قدرة شباب الواحات على تحويل الخامات البيئية المتوافرة، وعلى رأسها سعف وجريد النخيل، إلى منتجات فنية تجمع بين الطابع التراثي والتصميمات العصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتسويق الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل ومصادر دخل للشباب.

ويستهدف المعرض دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، وإتاحة منافذ لتسويق منتجاتهم، فضلًا عن تشجيع المزيد من الشباب على تعلم الحرف التراثية واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة في إنتاج مشغولات صديقة للبيئة ذات قيمة اقتصادية وجمالية، وجاء تنظيم المعرض برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الوادي الجديد، وبمتابعة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.