شهد الاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، إقبال على اختبارات انتقاء الموهوبين رياضيًا للانضمام إلى المشروع القومي للبطل الأولمبي ، وذلك بحضور أحمد مسعد، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ولجنة من وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

ويخضع المتقدمين لسلسلة من القياسات والاختبارات العلمية والبدنية والمهارية الدقيقة لتقييم اللياقة البدنية والقدرات الحركية والتخصصية لكل رياضة، بجانب مراجعة استيفاء شروط القبول، والتي من أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متوافقًا مع المرحلة العمرية المقررة، سليمًا صحيًا وبدنيًا وذهنيًا، وغير مقيد باسم هيئة رياضية، إضافة إلى استيفاء المستندات والفحوصات الطبية المطلوبة عبر المنظومة المعتمدة.

قال أحمد مسعد، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن اختبارات انتقاء الموهوبين رياضيًا للانضمام إلى المشروع للموهبة والبطل الأولمبي تجرري تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب من النشء وتأهيلهم وفق أسس علمية وفنية وطبية، بهدف صقل المواهب الرياضية المبكرة، وإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح مدير المديرية في تصريح اليوم، أن الاختبارات تقام على عدة محاور ومعايير، منها القياسات البدنية والحركية، وتتضمن تقييم اللياقة البدنية، القدرات الحركية، والتوافق العضلي والعصبي، والاختبارات المهارية والفنية، وتتضمن قياس الاستعدادات والمهارات الخاصة بكل لعبة رياضية، مثل "ألعاب القوى، التايكوندو، كرة السلة"، وغيرها من الألعاب الأولمبية، إضافة إلى الفحص الطبي الذي يجري تحت إشراف اللجان الفنية والطبية المعتمدة لاختيار العناصر المتميزة.

وأكد أن الاختبارات تشهد إقبالًا ملحوظًا من النشء في الألعاب المعتمدة ضمن المشروع، والتي تتضمن "رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، وذلك وفقًا للفئات العمرية المحددة لكل لعبة.