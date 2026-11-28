تحدث الإعلامي محمد الدسوقي رشدي عن الدور المتزايد الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الشباب، وتأثيرها في صناعة نجوم ومؤثرين جدد، خاصة بين أبناء الجيل Z، الذين أصبحت هذه المنصات جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية ومصدرًا رئيسيًا للحصول على المعلومات ومتابعة الأحداث.

وأشار محمد الدسوقي رشدي إلى أهمية فهم طبيعة الجيل الجديد وطريقة تفكيره وتفاعله مع المحتوى الرقمي، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت مساحة رئيسية لصناعة التأثير والانتشار، وأن حضور المؤثرين الشباب يرتبط بشكل وثيق بقدرتهم على استخدام هذه المنصات والوصول إلى الجمهور.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «الإعلام وبناء الوعي بين حرية التعبير ومسؤولية التأثير في عصر التحول الرقمي»، ضمن فعاليات المنتدى الثالث لحزب الشعب الجمهوري بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تحت عنوان الإعلام وبناء الوعي بين حرية التعبير و التأثير في عصر التحول الرقمي بحضور الإعلامي خيري رمضان والكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر والإعلامي محمد الدسوقي رشدي. والإعلامية سهام صالح والإعلامي محمد المحمودي والنائب زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري والنائب نور الدين مصطفي أمين أمانة الشؤون الصحية المركزية بحزب الشعب الجمهوري