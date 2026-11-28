لقي ثمانية عسكريين بيروفيين مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية في منطقة نائية في بيرو معروفة بزراعة المخدرات والإتجار بها.

وأفادت السلطات البيروفية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /السبت/ - بأن المروحية سقطت بالقرب من بلدة "سانابامبا" أثناء تنفيذها مهمة إجلاء لدورية عسكرية في الوادي النائي الذي تشكله أنهار "أبوريماك" و"إيني" و"مانتارو" والذي يعرف اختصارا باسم وادي "فراييم".

وذكرت وزارة الدفاع البيروفية - في بيان - أن عمليات البحث والإنقاذ تمكنت من تحديد موقع المروحية والأفراد العسكريين التسعة الذين كانوا على متنها.

وأضافت الوزارة أن قائد المروحية هو الناجي الوحيد من حادث التحطم الذي لا يزال السبب وراء وقوعه مجهولا، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مستشفى في العاصمة ليما.

وكان قد أُبلغ عن فقدان المروحية مساء الخميس الماضي، بعد تنفيذها عملية إنقاذ لثلاثة أفراد من الجيش.. ولم تكشف السلطات لماذا احتاج هؤلاء الأفراد إلى الإنقاذ، لكنها أكدت أنهم كانوا بين العسكريين الذين قضوا في حادث التحطم.