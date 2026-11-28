أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 16000طن بضائع، و(846) شاحنة و116 سيارة.

وذكر المركز، في بيان صحفي اليوم، السبت، إن حركة الواردات شملت 5 سفن و5000 طن بضائع و339 شاحنة و100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 سفن و11000 طن بضائع و507 شاحنات و16 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين ALCUIDA EXPRESS وأمل، بينما غادرت أربع سفن وهي POSEIDON EXPRESS، وPELAGOS EXPRESS، وBRIDGE، وأمل.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1403 ركاب.