قال معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه استعد بصورة جيدة لمباراة الأفريقي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف جمال، في تصريحات على هامش الفعاليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قبل المباراة، أن المباراة صعبة وبدأ الفريق الاستعداد عقب لقاء الجونة.

وشدد على أن الزمالك يتطلع لتحقيق بداية قوية في دور المجموعات أمام الأفريقي.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي التونسي في السادسة مساء اليوم، السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والأفريقي التونسي.