نجحت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد أفراد الأمن الإدارى بأحد المستشفيات لقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين المترددين على المستشفى دون منحهم إيصالات بالفيوم.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتبين عدم تبعيته للأمن الإدارى بالمستشفى.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 24 الجارى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم نظير دخولهم لمكان انتظار السيارات بالمستشفى، عقب إيهامهم بتبعيته للمستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



