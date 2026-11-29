أثارت العلاقة المحتملة بين تربية القطط والإصابة بمرض الفصام أو الشيزوفرينيا اهتمام الباحثين، بعدما تناولت دراسات علمية فرضية ارتباط التعرض لبعض الطفيليات التي تنقلها القطط بالتغيرات التي قد تحدث في الدماغ، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن تأثير تربية الحيوانات الأليفة خلال مرحلة الطفولة على الصحة النفسية في مراحل لاحقة من العمر.

ووفقًا لما نشره موقع «ساينس أليرت» العلمي، فإن الطبيب النفسي إدوين فولر توري وعالم الفيروسات روبرت يولكين طرحا منذ تسعينيات القرن الماضي فرضية تربط العيش في بيئة يوجد بها قطط خلال الطفولة بزيادة احتمالات الإصابة بالفصام مستقبلًا، مستندين إلى نتائج أبحاث رصدت ارتباطًا بين الأمرين، دون أن تثبت وجود علاقة سببية مباشرة.

ما علاقة القطط بطفيل التوكسوبلازما؟

تركز إحدى الفرضيات العلمية على طفيل «التوكسوبلازما غوندي»، المعروف باسم المقوسة الغوندية، والذي يمكن أن ينتقل إلى الإنسان من خلال مصادر مختلفة، من بينها التعامل مع فضلات القطط المصابة أو تناول الطعام والمياه الملوثة.

وقد يدخل الطفيل إلى جسم القطط من خلال تناول قوارض مصابة أو التعرض لمصادر ملوثة، فيما يمكن أن تنتقل العدوى إلى الإنسان في حال عدم الالتزام بإجراءات النظافة والتعامل الآمن مع مصادر التلوث.

وتشير الأبحاث إلى أن الطفيل يستطيع التأثير على الجهاز العصبي، وهو ما دفع العلماء إلى دراسة احتمالات ارتباط الإصابة به ببعض الاضطرابات النفسية والعصبية، ومن بينها الفصام، إلا أن طبيعة هذا الارتباط ومدى تأثيره على الإصابة بالمرض لا تزال محل بحث.

هل الإصابة بالتوكسوبلازما تعني الإصابة بالفصام؟

لا تعني الإصابة بطفيل التوكسوبلازما بالضرورة الإصابة بالفصام، إذ إن غالبية الأشخاص المصابين بالطفيل لا تظهر عليهم أعراض واضحة، بينما قد يعاني بعضهم من أعراض صحية وفقًا لحالتهم المناعية وطبيعة الإصابة.

وتناول عدد من الدراسات احتمال وجود ارتباط بين الإصابة بالتوكسوبلازما وبعض الاضطرابات النفسية، من بينها الفصام، لكن الارتباط الإحصائي بين مرضين لا يعني أن أحدهما يؤدي حتمًا إلى الآخر، كما لا يثبت أن تربية القطط تمثل سببًا مباشرًا للإصابة بالاضطرابات النفسية.

دراسة بريطانية تشكك في العلاقة بين تربية القطط والفصام

في المقابل، لم تتوصل جميع الأبحاث إلى النتائج نفسها، إذ أشار باحثون من كلية لندن الجامعية، بعد تحليل بيانات 3542 شخصًا، إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أن تربية القطط خلال مرحلة الطفولة تؤدي بصورة مباشرة إلى الإصابة بطفيل التوكسوبلازما.

ويعكس اختلاف نتائج الدراسات صعوبة تحديد العلاقة بين العوامل البيئية والاضطرابات النفسية، خاصة أن الإصابة بالفصام ترتبط بمجموعة معقدة من العوامل الوراثية والبيولوجية والبيئية، ولا يمكن تفسيرها بعامل منفرد.