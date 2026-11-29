قد لا يحتاج تحسين الحالة المزاجية دائمًا إلى تغييرات كبيرة في نمط الحياة، فبعض الأنشطة البسيطة التي نمارسها داخل المنزل بصورة يومية قد تحمل فوائد نفسية غير متوقعة، ومن بينها غسل الأطباق وتنظيف الأسطح وترتيب الغرف، إذ تشير أبحاث إلى أن أداء هذه المهام بتركيز وهدوء يمكن أن يساعد على تخفيف التوتر وتعزيز الشعور بالراحة.

ولا تتوقف أهمية هذه الأنشطة عند إنجاز الأعمال المنزلية، فطريقة ممارستها قد تحدث فارقًا في تأثيرها على الحالة النفسية، خاصة عندما يمنح الشخص انتباهه للحركة والتفاصيل المحيطة به بدلًا من أداء المهمة بصورة آلية أو الانشغال بالتفكير في الضغوط اليومية.

دراسة تكشف تأثير غسل الأطباق على الحالة المزاجية

كشفت دراسة منشورة في مجلة «Mindfulness»، وشملت 51 طالبًا، عن اختلاف في الحالة النفسية للمشاركين بحسب الطريقة التي تعاملوا بها مع مهمة غسل الأطباق.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ركزوا على الإحساس بالماء الدافئ ورائحة الصابون وملمس الأطباق أثناء التنظيف، سجلوا انخفاضًا في مشاعر العصبية بنسبة 27%، إلى جانب زيادة الشعور بالإلهام الذهني بنسبة 25%.

في المقابل، لم تظهر المجموعة التي أدت المهمة بالطريقة المعتادة التحسن نفسه، وهو ما يشير إلى أن الانتباه للتفاصيل الحسية قد يكون عنصرًا مهمًا في تحويل الأعمال المنزلية إلى نشاط يساعد على الاسترخاء.

وفي هذا السياق، توضح عالمة النفس الإكلينيكي هولي شيف أن أداء المهام المنزلية ببطء وتركيز قد يشبه بعض ممارسات التأمل، إذ يساعد الانتباه للحركة والتفاصيل على تهدئة الذهن وتقليل الانشغال بالأفكار المسببة للتوتر.

لماذا تساعد الحركات المتكررة على تهدئة الأعصاب؟

تلعب الحركات المنتظمة والمتكررة دورًا في استجابات الجسم عند التعرض للضغوط، وهو ما تناولته دراسة أجريت في جامعة ماساريك بجمهورية التشيك، وشملت 62 طالبًا.

ورصد الباحثون زيادة في الحركات المتكررة لدى المشاركين الذين تعرضوا لمهمة تثير القلق، أثناء تنظيف قطعة زخرفية، مقارنة بأشخاص أدوا مهمة أقل إثارة للتوتر، كما ارتبطت هذه الحركات بارتفاع معدل ضربات القلب.

وتشير هذه الملاحظات إلى أن تكرار بعض الحركات قد يكون استجابة تلقائية للتوتر، أو وسيلة يستخدمها الجسم للتعامل مع المواقف التي تثير القلق، وإن كانت هذه النتائج لا تعني أن كل حركة متكررة تؤدي بالضرورة إلى الاسترخاء.

غسل اليدين قد يساعد على تقليل استجابات التوتر

لم تقتصر الأبحاث على تنظيف المنزل وغسل الأطباق، بل امتدت إلى دراسة تأثير غسل اليدين على الحالة النفسية بعد التعرض لمواقف ضاغطة.

وأظهرت تجارب شملت أكثر من 3 آلاف شخص أن مشاهدة مقطع قصير يشرح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين ساعدت على تقليل القلق بعد مشاهدة مشهد مثير للتوتر.

كما سجل المشاركون الذين غسلوا أيديهم عقب إجراء مقابلة عمل تجريبية انخفاضًا في بعض الاستجابات الجسدية المرتبطة بالضغط النفسي، وهو ما يفتح المجال لدراسة العلاقة بين السلوكيات اليومية البسيطة والشعور بالراحة بعد المواقف المجهدة.

هل تؤدي فوضى المنزل إلى زيادة التوتر؟

لا يرتبط التأثير النفسي للتنظيف بالنشاط البدني وحده، بل تلعب البيئة المحيطة دورًا أيضًا، إذ ربطت أبحاث بين تراكم الفوضى داخل المنزل وانخفاض الشعور بالرفاه النفسي.

وأشارت دراسة سابقة إلى أن الأمهات اللاتي وصفن منازلهن بأنها غير مرتبة سجلن أنماطًا أقل صحة في مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، كما تناولت أبحاث أخرى احتمالات تأثير الفوضى في غرف النوم على جودة النوم.

ومع ذلك، لا تثبت هذه النتائج أن عدم ترتيب المنزل هو السبب المباشر للضغوط النفسية، إذ يمكن أن تؤدي الحالة النفسية المتوترة بدورها إلى انخفاض القدرة على إنجاز الأعمال المنزلية، ما يجعل العلاقة بين الفوضى والضغط النفسي متبادلة ومتشابكة.

ترتيب المنزل يمنح شعورًا بالسيطرة والإنجاز

توضح عالمة النفس الإكلينيكي داون بوتر أن إنجاز المهام المنزلية قد يمنح بعض الأشخاص شعورًا بالرضا، ويساعدهم على التعامل مع القلق، خاصة عندما يواجهون مشكلات يصعب حلها في الوقت الحالي.

ففي الوقت الذي لا يستطيع فيه الإنسان التحكم في جميع الظروف المحيطة به، يمكنه إنجاز مهمة صغيرة مثل ترتيب مكتبه أو تنظيف المطبخ، وهو ما يمنحه إحساسًا بالقدرة على إحداث تغيير ملموس في بيئته.

وتشير النتائج البحثية إلى أن الجمع بين الحركة الهادئة والانتباه للتفاصيل والشعور بإتمام المهام قد يكون له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، لكن الأدلة المتعلقة بهذه الفوائد لا تزال محدودة، ولا تجعل التنظيف بديلًا عن الرعاية النفسية المتخصصة عند الحاجة إليها.

وبالتالي، يمكن الاستفادة من بعض الأعمال المنزلية باعتبارها فرصة للهدوء واستعادة التركيز، بدلًا من التعامل معها باعتبارها أعباء إضافية، مع الحرص على ممارستها دون ضغط أو إرهاق.