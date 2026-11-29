أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السابع عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأحد، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، وفي إطار جهود الوزارة لإعداد قيادات محلية مؤهلة وتعزيز قدرات العاملين في مختلف المجالات.

الدورات التدريبية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب إعداد قيادات تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة فرق العمل وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والإدارية، ورفع وعي العاملين بالقضايا البيئية ومفاهيم الاستدامة، بما يدعم تطوير الأداء وتحقيق أهداف التنمية المحلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأسبوع التدريبي السابع عشر يتضمن تنفيذ برنامج إعداد القائد المحلي المحترف رقم (1) – المستوى الأول، واستكمال برنامج إعداد مدير عام الشئون المالية والإدارية رقم (1) – المستوى الثاني، إلى جانب البرنامج التدريبي المكثف لبناء قدرات مسؤولي الإدارات البيئية والمحلية في المهارات الأساسية والاقتصاد الدائري والتغيرات المناخية، بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة ووكالة التعاون الألماني (GIZ).

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن برامج الأسبوع تجمع بين تأهيل القيادات المحلية، وتعميق الخبرات المالية والإدارية، وتنمية المهارات البيئية والتخصصية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وكالة التعاون الألماني يتيح دعم القدرات المحلية في مجالات الاقتصاد الدائري والتغيرات المناخية، وربط التدريب بالتحديات العملية التي تواجه الإدارات المحلية.