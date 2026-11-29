واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة جولاتها الميدانية المكثفة لمتابعة انتظام عمليات توزيع وصرف الأسمدة المدعمة للمزارعين داخل الجمعيات الزراعية بمركزي أبو المطامير وإيتاي البارود؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالتزامن مع بدء الموسم الشتوي وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

​في مركز أبو المطامير، أجرى المهندس عادل الشيخ، مدير عام الإدارة الزراعية، يرافقه المهندس السيد الأهل، رئيس قسم الرقابة والمتابعة الميدانية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال صرف الأسمدة بجمعية زاوية سالم الزراعية، حيث شددا على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للصرف، وحسن معاملة المزارعين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، مؤكدين استمرار المرور الدوري على جميع جمعيات المركز لحل أي معوقات فورًا.

​وفي سياق متصل، تفقد الدكتور شعبان عبد العاطي، مدير الإدارة الزراعية بمركز إيتاي البارود، سير العمل ومخازن الأسمدة بالجمعية الزراعية بقرية رمسيس، حيث راجع سجلات الصرف ودفاتر الحيازة وكشوف المزارعين للتأكد من انتظام الصرف عبر «كارت الفلاح» ومطابقة الكميات للمقررات السمادية لمحاصيل القمح والبرسيم والفول والخضر.

​والتقى مدير الإدارة الزراعية بإيتاي البارود عددًا من المزارعين واستمع إلى مطالبهم على أرض الواقع، مشددًا على المتابعة اليومية للأرصدة لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء، والتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات، مع إلزام رؤساء الجمعيات وأمناء المخازن بالالتزام بالأسعار الرسمية والإعلان عنها في مكان واضح للمزارعين.