أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي الأردن الشهر الماضي إلى 10 قتلى، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان، إن المصاب فراس بشار هلسة توفي صباح الأحد، متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك يوم 23 أكتوبر الماضي.

وكان ثلاثة أشخاص قد هاجموا جنازة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وأطلقوا النار خارج كنيسة القديس جاورجيوس وداخلها، حيث كان نحو 200 شخص مجتمعين للمشاركة في مراسم الجنازة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وفي منتصف الشهر الجاري، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام شنقا بحق منفذي الهجوم، الذي أثار حالة من الصدمة في البلاد.